El gesto entre Shakira y su hijo en el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026 que dio de qué hablar

Shakira volvió a ser protagonista en el Mundial de 2026, esta vez lejos de los escenarios. La artista colombiana fue captada este domingo en uno de los palcos del estadio de Dallas, en Arlington (Texas), mientras asistía al partido entre Argentina y Austria acompañada de sus hijos, Milan y Sasha.
La presencia de la barranquillera llamó la atención de los asistentes y de los televidentes cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el palco donde se encontraba siguiendo el encuentro. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Milan, su hijo mayor, la abrazó y le dio un beso en la mejilla, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.