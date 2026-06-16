Así juega la Selección de Uzbekistán, el desconocido rival que tendrá Colombia en su debut en Norteamérica

La selección de Uzbekistán arriba a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 elevada al rango de héroes nacionales en su tierra de origen. Por primera vez en su historia, esta exrepública soviética de Asia Central —un país de 38 millones de habitantes— formará parte de la élite del fútbol orbital. Lo hará, paradójicamente, arropada por una calma total: sus aficionados y su propio cuerpo técnico asumen la cita como un premio absoluto y una oportunidad única de adquirir experiencia, despojando al plantel de cualquier presión competitiva inmediata. Este hito deportivo corre en paralelo con el macroproyecto geopolítico “Nuevo Uzbekistán”, impulsado por el presidente Shavkat Mirziyoyev, cuyas reformas buscan la apertura exterior y la proyección internacional del país mediante la inversión y el deporte. Aunque sectores críticos y organizaciones de derechos humanos señalan la persistencia de rasgos autoritarios en el régimen, el gobierno ha capitalizado el éxito del fútbol como el ejemplo perfecto para su juventud. Las bases del éxito no son casuales: las categorías menores uzbekas se han coronado campeonas de la Copa de Asia en las divisiones Sub-17, Sub-20 y Sub-23, posicionándose actualmente como la cantera más dominante del continente asiático.

Escuela italiana para una muralla joven

El gran salto cualitativo de Uzbekistán en la pizarra internacional llegó con la contratación en octubre pasado del legendario Fabio Cannavaro. A sus 52 años, el histórico capitán que levantó la Copa del Mundo en Alemania 2006 y se adjudicó el Balón de Oro en aquella edición, asumió las riendas de un equipo que ya había dejado clasificado el anterior seleccionador, Timur Kapdze. Cannavaro se radicó en la capital, Tashkent, con un objetivo claro: inyectar el orden, el rigor y la cultura de trabajo del fútbol europeo en una plantilla joven, donde casi un tercio de la población general del país no supera los 20 años de edad. Lea también: Francia venció 3-1 a Senegal en su debut mundialista: el primer favorito que no tuvo aprietos en Norteamérica 2026 El sello de Cannavaro se enfoca de manera prioritaria en la fortaleza defensiva. Los “Lobos Blancos” son un bloque ordenado, trabajador y constante en la conservación del ritmo del partido, virtudes que el propio técnico Marcelo Bielsa elogió tras enfrentar a los uzbekos al mando de Uruguay. Cannavaro ha dirigido apenas ocho compromisos amistosos (con un saldo de dos victorias, tres empates y tres derrotas), utilizándolos como un laboratorio para blindar su zaga. Consciente de las abismales diferencias en el papel frente a sus rivales de grupo, el míster italiano ha sido enfático con sus dirigidos: la única forma de competir contra las individualidades de élite es funcionar estrictamente como un equipo compacto y saltar a la cancha “sin miedo”, sabiendo que no tienen nada que perder.

¿Quiénes son las figuras de Uzbekistán?

Aunque la nómina de 26 mundialistas convocados por Fabio Cannavaro se compone en su gran mayoría por futbolistas de la liga doméstica que resultan prácticamente desconocidos en el panorama internacional, Uzbekistán sostiene su columna vertebral sobre tres piezas de enorme jerarquía que militan en el extranjero y aportan el salto de calidad al equipo. La gran joya de la corona es el joven defensor Abdukodir Khusanov, un central de apenas 22 años que hizo historia al convertirse en el primer futbolista uzbeko en llegar a la exigente Premier League de Inglaterra, nada menos que bajo la dirección de Josep Guardiola en el Manchester City; su potencia física y velocidad en el corte lo transforman en el pilar de la zaga. Le puede interesar: Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026 El equilibrio en la mitad de la cancha corre por cuenta de Otabek Shukurov, un mediocampista de 29 años que actúa para el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos. Shukurov, internacional desde 2016, es apodado internamente como “El Profesor” debido a su capacidad para dictar el ritmo del juego, manejar los hilos de la transición ofensiva y aportar la cuota de experiencia que requiere un plantel debutante. Finalmente, el peso del gol recae sobre los hombros de una leyenda viva del país: el delantero Eldor Shomurodov. A sus 30 años, el atacante perteneciente a la AS Roma de Italia (aunque jugó cedido a préstamo en el Basaksehir turco) es el máximo anotador histórico de la selección con 44 festejos desde su debut en 2015, siendo la principal referencia de área y juego aéreo del combinado asiático. A este tridente se suma el desparpajo del habilidoso mediapunta Abbosbek Fayzullaev, quien complementa el circuito internacional de un equipo que, en su mayoría, se respalda en el hambre de su bloque local.

El escenario que enfrentan los asiáticos