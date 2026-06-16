La selección de Uzbekistán arriba a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 elevada al rango de héroes nacionales en su tierra de origen. Por primera vez en su historia, esta exrepública soviética de Asia Central —un país de 38 millones de habitantes— formará parte de la élite del fútbol orbital. Lo hará, paradójicamente, arropada por una calma total: sus aficionados y su propio cuerpo técnico asumen la cita como un premio absoluto y una oportunidad única de adquirir experiencia, despojando al plantel de cualquier presión competitiva inmediata.
Este hito deportivo corre en paralelo con el macroproyecto geopolítico “Nuevo Uzbekistán”, impulsado por el presidente Shavkat Mirziyoyev, cuyas reformas buscan la apertura exterior y la proyección internacional del país mediante la inversión y el deporte. Aunque sectores críticos y organizaciones de derechos humanos señalan la persistencia de rasgos autoritarios en el régimen, el gobierno ha capitalizado el éxito del fútbol como el ejemplo perfecto para su juventud. Las bases del éxito no son casuales: las categorías menores uzbekas se han coronado campeonas de la Copa de Asia en las divisiones Sub-17, Sub-20 y Sub-23, posicionándose actualmente como la cantera más dominante del continente asiático.