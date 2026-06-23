¿De dónde viene el “remo vikingo”, la mítica celebración de la Selección de Noruega que le da la vuelta al mundo?

Hace más de diez siglos los barcos vikingos conquistaron el mundo. Los pueblos nórdicos construyeron, entre los siglos VIII y XI después de Cristo, unas embarcaciones de madera, con una forma alargada, estrecha, que tenía una cabeza de dragón tallada en una de sus puntas para meter miedo a sus rivales, y con eso llevaron su cultura a una parte del planeta.
A la embarcación la llamaron Drakkar. De acuerdo con la información disponible, la palabra venía de dreki, que en noruego antiguo significaba dragón. Sí: los míticos vikingos eran respaldados por esa criatura mitológica que inspiraba mucho respeto.