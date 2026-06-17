México enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara con la presión de ganar para seguir en su fortín, ¿por qué?

Mantenerse como líder del Grupo A es asunto prioritario para México, que enfrenta a una amenazante Corea del Sur este jueves en Guadalajara (8:00 p.m. de Colombia), en el duelo de la segunda fecha del Grupo A del Mundial. El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca. Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre repetiría como local en el monumental escenario de Ciudad de México.

Una eventual derrota contra Corea bajaría a México a segundo lugar. La caída podría ser mayor según lo que pase entre República Checa y Sudáfrica (11:00 a.m.). A futuro, si México quedara como segundo de grupo tendría que ir a Los Ángeles, donde goza de gran apoyo; pero si acaso fuera uno de los mejores terceros, debería moverse a Seattle o Boston. La historia lanza una advertencia al Tri. En sus mundiales anteriores superó la fase de grupos, pero salió de su mítico estadio para ser eliminado en 1970 por Italia en Toluca y en 1986 por Alemania en Monterrey. Ambas veces en cuartos de final al ser un menor número de equipos.

¿Corea ha contado con respaldo en Guadalajara?

Para mantener seguro el plan de continuar como local en el Azteca, los manitos saldrán de Ciudad de México para enfrentar a Corea del Sur en Jalisco. El equipo llegó el martes a Guadalajara y fue recibido con fervor por sus seguidores. Sin embargo, la ciudad ha sido “invadida” por aficionados de la selección asiática. Puede leer: En vivo | Nómina de la Selección Colombia para enfrentar a Uzbekistán en su debut mundialista Los Tigres de Taeguk llegaron a México el 5 de junio y han hecho su concentración en las instalaciones de entrenamiento del popular equipo Chivas de Guadalajara. Miles de aficionados han seguido a su equipo hasta esta localidad, y lo vieron ganar 2-1 en su primer partido ante Chequia.

Javier Aguirre debe reemplazar a César Montes

Por su lado, México inauguró el Mundial con una victoria de 2-0 ante Sudáfrica. Pero el triunfo quedó empañado por la expulsión del defensa César Montes en los últimos minutos. Ante esta suspensión, el técnico Aguirre tendrá que encontrarle un compañero a Johan Vásquez en la central. Las opciones son escasas: Israel Reyes –que fue lateral derecho ante Sudáfrica– y Edson Álvarez, más habituado a la posición de medio escudo.

En el medio se espera ver como titular al juvenil Gilberto Mora, quien causó revuelo en el estadio Azteca al entrar de cambio en el segundo tiempo contra Sudáfrica. “Yo considero que somos favoritos para ganar el Mundial, estamos en casa”, dijo el joven.

Aunque en la selección surcoreana los reflectores apuntan al extremo Son Heung-Min, otro hombre clave para el partido contra México es el director técnico Hong Myung-Bo. Este lo ha enfrentado cuatro veces en diversas facetas: su primer duelo contra el Tri fue como futbolista en la fase de grupos en Francia 1998. En 2025, Corea, dirigida por Hong, fue uno de los rivales complicados en la preparación de México para este Mundial. El Tri rescató un empate 2-2. Siga leyendo: Quiñones, el niño que jugaba descalzo en Nariño hizo historia en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica Preguntas y respuestas