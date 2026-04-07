¡Campanazo de alerta! Solo cinco selecciones rinden peor que Colombia antes del Mundial

Una reciente investigación del diario uruguayo Ovación encendió las alarmas alrededor de la Selección Colombia. El estudio, basado en el rendimiento de los últimos 20 partidos de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, ubica a la Tricolor en los últimos puestos del escalafón, muy lejos de la élite y apenas por encima de un reducido grupo de equipos con peores números.
Varias selecciones sudamericanas aparecen en la parte baja, como Uruguay, que figura entre las de menor rendimiento reciente tras sumar apenas 25 puntos de 60 posibles en sus últimos 20 encuentros. Este contexto permite dimensionar la preocupación que también rodea a Colombia, cuyo presente estadístico no refleja su habitual competitividad.