Lorenzo apostaría por la base, pero con sorpresas ante Croacia y Francia: esta sería la lista de convocados de Colombia

El técnico Néstor Lorenzo perfila una convocatoria que mantendría la base de sus más recientes llamados, pero con algunos ajustes puntuales y posibles sorpresas de cara a los exigentes amistosos frente a Croacia y Francia. La idea del seleccionador de Selección Colombia apunta a consolidar una estructura reconocible, sin cerrar la puerta a nuevos nombres que vienen pidiendo pista.
En la portería no habría mayores cambios. Todo indica que se mantendría el tridente conformado por Álvaro Montero, hoy en Vélez Sarsfield; Camilo Vargas, figura del Atlas F.C.; y el experimentado David Ospina, referente de Atlético Nacional. La posible ausencia de Kevin Mier marcaría una de las pocas novedades en esta zona, ratificando la confianza en la experiencia para partidos de alto nivel.