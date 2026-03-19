Lorenzo apostaría por la base, pero con sorpresas ante Croacia y Francia: esta sería la lista de convocados de Colombia

El técnico Néstor Lorenzo perfila una convocatoria que mantendría la base de sus más recientes llamados, pero con algunos ajustes puntuales y posibles sorpresas de cara a los exigentes amistosos frente a Croacia y Francia. La idea del seleccionador de Selección Colombia apunta a consolidar una estructura reconocible, sin cerrar la puerta a nuevos nombres que vienen pidiendo pista. En la portería no habría mayores cambios. Todo indica que se mantendría el tridente conformado por Álvaro Montero, hoy en Vélez Sarsfield; Camilo Vargas, figura del Atlas F.C.; y el experimentado David Ospina, referente de Atlético Nacional. La posible ausencia de Kevin Mier marcaría una de las pocas novedades en esta zona, ratificando la confianza en la experiencia para partidos de alto nivel.

En defensa, Lorenzo también apostaría por una base consolidada. Nombres como Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna) y Santiago Arias (E.C. Bahía) seguirían siendo piezas clave. A ellos se sumarían laterales como Johan Mojica (Mallorca) y Álvaro Angulo (Pumas). Sin embargo, persisten dudas importantes: Yerry Mina, actualmente en Cagliari, y Daniel Muñoz, del Crystal Palace, están en evaluación por problemas físicos recientes, lo que podría abrir espacio a ajustes de última hora. El mediocampo aparece como una de las zonas con mayor competencia y variantes. Jugadores como Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo) y Richard Ríos (Benfica) parecen tener un lugar asegurado. A ellos se suman talentos con peso específico como James Rodríguez, hoy en el Minnesota United, y Juan Fernando Quintero (River Plate), quien, a diferencia de otros compañeros, mantiene regularidad. En contraste, la situación de Kevin Castaño genera incertidumbre, ya que ha perdido protagonismo en su club, lo que podría dejarlo fuera de la lista definitiva. También aparece Juan Camilo Portilla (Talleres de Córdoba) como una alternativa de equilibrio.

En el frente de ataque es donde podrían darse las principales novedades. A la base habitual encabezada por Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting C.P.), Rafael Santos Borré (Internacional), Jhon Córdoba (Krasnodar) y Duván Zapata (Torino), se podrían sumar nombres sorpresivos como Camilo Durán, del Qarabag, y Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia. Además, Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) también seguiría en la órbita del seleccionador. En contraste, algunos nombres quedarían al margen. Yáser Asprilla no atraviesa un buen momento en el Galatasaray por falta de continuidad, mientras que Juan Camilo Hernández tampoco haría parte de esta convocatoria.