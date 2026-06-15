¡Primer técnico despedido del Mundial! Túnez toma drástica decisión tras la goleada

Tras su mala presentación en el debut de la Copa del Mundo, Túnez destituyó de su cargo al entrenador Sabri Lamouchi.

El técnico francés, de 54 años, quien dirigía su segundo Mundial (el primero fue con Costa de Marfil en 2014), fue relevado de su puesto como seleccionador de Túnez después de la derrota por 5-1 ante Suecia el pasado domingo.

“Yo voy a ser más positivo: ¿qué puedo decir? Lo que me queda por decir es que me siento orgulloso de ser el entrenador de la selección de Túnez”, declaró Lamouchi el sábado 13 de junio, consciente de que estaba en la cuerda floja.

La Federación Tunecina de Fútbol lo tenía bajo escrutinio desde la fecha FIFA de mayo, cuando cayó 5-0 ante Bélgica en un partido amistoso. También fue señalado por la opinión pública del país árabe por dejar fuera de la convocatoria a dos jugadores históricos del seleccionado africano: Ferjani Sassi y Yassine Meriah, quienes suman más de 200 partidos entre ambos vistiendo la camiseta tunecina.

Además, Lamouchi tuvo un conflicto interno con la directiva de las Águilas de Cartago tras llevar consigo a su familia en el avión del equipo y a la concentración, además de permitir que su hijo estuviera presente en los entrenamientos, situación que no cayó bien a Zied Jaziri, director deportivo de la selección tunecina.

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