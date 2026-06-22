Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial

Argentina celebró por partida doble este lunes en el Mundial de Norteamérica-2026. Tras vencer a Austria 2-0 se clasificó de manera anticipada a los dieciseisavos de final y, de paso, su astro Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición. Argentina es líder del Grupo J con seis puntos; Austria se queda con 3, mientras que Jordania y Argelina juegan más tarde.

Messi celebró, a dos días de su 39º cumpleaños, alargar su leyenda al llegar a 18 tantos por ahora, tras marcar frente a Austria en el Dallas Stadium de Texas. Ya suma cinco tantos en la actual competición.

Vea: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

Pese a haber fallado un penal al inicio del encuentro, la estrella argentina volvió a meterse en el partido y le devolvió la alegría a su hinchada.

En jugada colectiva, Facundo Medina desbordó por la izquierda y mandó un centro rasante que Thiago Almada, con mucha inteligencia, dejó pasar entre sus piernas para que Messi definiera con un zurdazo al palo derecho del portero. Una definición clásica de la Pulga.

Con dos tantos, Leo superó la marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose, y que él mismo igualó con su triplete ante Argelia en su debut en la Copa del Mundo, donde la Albiceleste venció por 3-0. El doblete lo completó este lunes en el cierre del compromiso, en tiempo de descuento.

Más abajo están el brasileño Ronaldo con 15 tantos y el alemán Gerd Müller con 14, compartiendo posición con el francés Kylian Mbappé.

El atacante de Real Madrid podría acercarse o tratar de arrebatarle el trono cuando busque este lunes sellar el pase de los Bleus a dieciseisavos de final contra Irak.

Al pisar el gramado el 16 de junio en Kansas, el astro del Inter Miami ya se había convertido en el jugador con más mundiales disputados en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo también inició la disputa de su sexta Copa del Mundo en el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, en Houston.