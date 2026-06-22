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Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial

Argentina triunfó 2-0 ante Austria y aseguró, con seis puntos, el paso a la siguiente instancia del Mundial de Norteamérica.

  • Argentina, liderada por Lionel Messi, ya está en la siguiente ronda del Mundial-2026. FOTO X-@Argentina
    Argentina, liderada por Lionel Messi, ya está en la siguiente ronda del Mundial-2026. FOTO X-@Argentina
hace 1 hora
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Argentina celebró por partida doble este lunes en el Mundial de Norteamérica-2026. Tras vencer a Austria 2-0 se clasificó de manera anticipada a los dieciseisavos de final y, de paso, su astro Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición. Argentina es líder del Grupo J con seis puntos; Austria se queda con 3, mientras que Jordania y Argelina juegan más tarde.

Messi celebró, a dos días de su 39º cumpleaños, alargar su leyenda al llegar a 18 tantos por ahora, tras marcar frente a Austria en el Dallas Stadium de Texas. Ya suma cinco tantos en la actual competición.

Vea: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

Pese a haber fallado un penal al inicio del encuentro, la estrella argentina volvió a meterse en el partido y le devolvió la alegría a su hinchada.

En jugada colectiva, Facundo Medina desbordó por la izquierda y mandó un centro rasante que Thiago Almada, con mucha inteligencia, dejó pasar entre sus piernas para que Messi definiera con un zurdazo al palo derecho del portero. Una definición clásica de la Pulga.

Con dos tantos, Leo superó la marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose, y que él mismo igualó con su triplete ante Argelia en su debut en la Copa del Mundo, donde la Albiceleste venció por 3-0. El doblete lo completó este lunes en el cierre del compromiso, en tiempo de descuento.

Más abajo están el brasileño Ronaldo con 15 tantos y el alemán Gerd Müller con 14, compartiendo posición con el francés Kylian Mbappé.

El atacante de Real Madrid podría acercarse o tratar de arrebatarle el trono cuando busque este lunes sellar el pase de los Bleus a dieciseisavos de final contra Irak.

Al pisar el gramado el 16 de junio en Kansas, el astro del Inter Miami ya se había convertido en el jugador con más mundiales disputados en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo también inició la disputa de su sexta Copa del Mundo en el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, en Houston.

“A la guerra” por Messi

Veinte años después de su debut, toda Argentina sigue girando alrededor de Lionel Messi. Su sola presencia hace soñar a la campeona mundial, pero ahora es el Diez el que necesita también a su selección y el ecosistema construido para arroparlo dentro y fuera de la cancha.

“Pasé unos días difíciles, complicados”, reconoció el propio Messi después de que se le escaparan lágrimas tras su primer gol ante Argelia.

Pero estoy “agradecido a toda la delegación, a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío”, afirmó. La familia luego informó que su padre, Jorge Messi, atravesaba un problema de salud, pero que evolucionaba favorablemente.

Pese a todo, Messi no ha perdido la sonrisa cada vez que practica sobre el césped con sus muchachos.

Le puede interesar: Padre de Messi atraviesa “una situación de salud” y familia pide privacidad

Para ampliar su hazaña goleadora cuenta con la complicidad de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, de tanta garra como buen pie, todos ellos con la tarea de alimentar de balones al capitán.

“Lo estamos demostrando con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre”, detalló Fernández el domingo.

Sus colegas lo adoran. “Genera que quieras ir a la guerra si te lo pide”, dijo por su parte De Paul.

El miércoles Messi cumplirá 39 años y, rodeado de su esposa y sus tres hijos, asume a esa edad el apasionante reto de guiar a la Albiceleste al primer bicampeonato desde el de Pelé y Brasil en 1958 y 1962.

El sábado, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania (9:00 p.m.), día en el que Messi podría seguir aumentando su histórica cifra goleadora.

Así está la tabla de goleadores en Mundiales

Jugador Selección Goles

1. Lionel Messi Argentina 18

2. Miroslav Klose Alemania 16

3. Ronaldo Nazário Brasil 15

4. Gerd Müller Alemania 14

5. Kylian Mbappé Francia 14

6. Just Fontaine Francia 13

7. Pelé Brasil 12

8. Jürgen Klinsmann Alemania 11

9. Sándor Kocsis Hungría 11

Siga leyendo: Video | En su partido 200 con Argentina, Messi igualó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales

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