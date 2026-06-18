¡Orgullo! | Así reaccionaron los clubes de los colombianos tras la victoria ante Uzbekistán en el Mundial

La felicidad y el orgullo por el triunfo de Colombia 3-1 ante Uzbekistán, en el arranque del Grupo K, en el Mundial de Norteamérica, no solo fue exclusivo de los aficionados cafeteros, sino que los diferentes clubes donde militan los colombianos se unieron a las felicitaciones y la felicidad por la victoria.
Clubes de Inglaterra, Alemania, Argentina, Portugal, España y, por supuesto, los cafeteros celebraron en sus redes sociales la presencia de sus jugadores en la Selección Colombia y en el primer triunfo de la Tricolor que dirige Néstor Lorenzo, en el Mundial de Norteamérica.