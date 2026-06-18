¡Orgullo! | Así reaccionaron los clubes de los colombianos tras la victoria ante Uzbekistán en el Mundial

La felicidad y el orgullo por el triunfo de Colombia 3-1 ante Uzbekistán, en el arranque del Grupo K, en el Mundial de Norteamérica, no solo fue exclusivo de los aficionados cafeteros, sino que los diferentes clubes donde militan los colombianos se unieron a las felicitaciones y la felicidad por la victoria. Clubes de Inglaterra, Alemania, Argentina, Portugal, España y, por supuesto, los cafeteros celebraron en sus redes sociales la presencia de sus jugadores en la Selección Colombia y en el primer triunfo de la Tricolor que dirige Néstor Lorenzo, en el Mundial de Norteamérica.

Colombia tuvo un buen arranque en el Mundial tras su triunfo 3-1 que unido, al empate de Portugal contra Congo, le da el primer lugar del Grupo K, con tres puntos, seguido por los antes mencionados con una unidad y cierra Uzbekistán sin puntos. Entérese: ¿Qué tienen en común Kylian Mbappé, James Rodríguez y Harry Kane en el Mundial de Norteamérica?, acá le contamos Esta victoria es vital para los cafeteros que quedan en buena posición y a pocas unidades para confirmarse en la siguiente ronda del Mundial, sabiendo que aún le restan los compromisos ante Congo y Portugal, los días martes 23 y sábado 27 de junio, respectivamente. Fifa le dio a Luis Díaz la distinción de Jugador del Partido, pero también se lucieron hombres como Jhon Arias, titular y quien estuvo en todo el compromiso, además de quienes ingresaron en la parte final y respondieron de gran manera como Juan Camilo Cucho Hernández y Jaminton Campaz, responsables del tercer gol de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Debut con gol

En el debut de Colombia en el Mundial de Norteamérica, le permitió también a Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz estrenarse en su primer mundial cumpliendo el sueño de todo jugador, marcando gol y sumando un triunfo. Ahora, tanto cuerpo técnico como jugadores tendrán que pasar la página y concentrarse en lo que sigue, República del Congo que no le hizo las cosas fáciles a Portugal, con el que empató 1-1. Colombia deberá mejorar en aspectos como la concentración, la presión durante los 90 minutos, para evitar sorpresas como la que le dio Uzbekistán, que logró marcarle un gol. Vea también: Prográmese | Estos son los duelos de este jueves 18 de junio en el Mundial de Norteamérica La Tricolor, con tres puntos, es líder del Grupo K y tiene dos juegos más para buscar mantenerse primera en su zona y así continuar a la siguiente fase del torneo, cuando empezarán las rondas de eliminación directa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren avanzar lo más lejos posible en el Mundial, y superar lo hecho en Río de Janeiro, donde alcanzaron a llegar hasta los cuartos de final. También le puede interesar: Argentina y Colombia sacaron la cara por el fútbol sudamericano en el Mundial de Norteamérica

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