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Colombia está en el podio de las selecciones más “longevas” del Mundial 2026, ¿cuáles son las más veteranas y las más jóvenes?

La Selección Colombia, dirigido por Néstor Lorenzo, tiene cinco futbolistas que estuvieron en su plantel en Brasil 2014.

  • El arquero antioqueño David Ospina, de 37 años, es uno de los jugadores más veteranos que lleva la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Colprensa
    El arquero antioqueño David Ospina, de 37 años, es uno de los jugadores más veteranos que lleva la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Colprensa
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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1.248 futbolistas disputarán el Mundial 2026 con las 48 selecciones que lograron cupo al torneo, programado para empezar el próximo 11 de junio. Cada equipo nacional convocó a 26 jugadores para que los represente en el torneo más importante del fútbol a nivel internacional.

Las plantillas, por lo general, tienen a los mejores futbolistas de cada país, los que viven un mejor momento. Siempre hay una mezcla entre jóvenes y veteranos. Los primeros son quienes, a futuro, serán la base del equipo. Los más experimentados son los que lideran los equipos desde varios años atrás y aquellos que se encargan de ponerle el pecho a los momentos “complicados”.

Por eso, las edades promedio de las plantillas no suelen ser muy altas. Sin embargo, en la Copa del Mundo de Norteamérica habrá, por lo menos, tres países cuyas plantillas tienen un promedio de edad superior a los 30 años. Uno de ellas es el seleccionado nacional de Colombia.

¿Cómo quedó Colombia en el ranking?

La Selección más longeva que disputará el Mundial 2026 será Panamá. El plantel convocado por el seleccionado canalero tiene un promedio de 30,4 años y será el plantel “más viejo” del evento que, por primera vez, contará con la participación de 48 selecciones.

El segundo elenco nacional más veterano será Irán, cuyo plantel tiene un promedio de 30,3 años. Entre tanto, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo aparece tercera. Los 26 futbolistas elegidos por el timonel argentino, quien conservó la base que tuvo en las eliminatorias y, sobre todo, el plantel que llegó a la final de la Copa América de 2024, tiene un promedio de edad de 30,1 años.

Los futbolistas más veteranos del equipo Tricolor son los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, quienes tienen 37 años y han participado en las Copas del Mundo de Brasil y Rusia. Entre tanto, el futbolista más joven del plantel criollo será Gustavo Puerta, quien con 22 años disputará, por primera vez, el Mundial de mayores (ya estuvo en un sub-20 como capitán).

El listado de los equipos más longevos lo completan Cabo Verde, cuya plantilla tiene un promedio de edad de 29,7 años, Qatar (29,5), Brasil (29,2), Escorcia (29,2), Congo (29,1), Egipto (29,1) y Argneinta –vigente campeona del torneo–, con futbolistas que promedian los 29,1 años.

¿Cuáles son las selecciones más jóvenes del Mundial?

La antítesis de Panamá es el seleccionado de Costa de Marfil. Uno de los equipos africanos que, por lo general, clasifica a las Copas del Mundo, tendrá el plantel más joven de Norteamérica 2026: sus futbolistas convocados suman un promedio de edad de 25,8 años.

Entre tanto, el seleccionado de Ecuador, dirigido por el entrenador argentino Sebastián Beccacece, tiene la segunda nómina más joven del torneo con un promedio de edad de 26, 1 años. Marruecos, que se perfila como una de las potenciales sorpresas, es tercera: sus 26 convocados tienen un promedio de edad de 26,4 años. El listado lo completan Bosnia y Herzegovina (26,4), Túnez (26,6 años), España (26,7 años), Noruega (26,8), Sudáfrica (26,8), Argelia (26,9) y Estados Unidos (26,9).

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