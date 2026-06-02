Colombia está en el podio de las selecciones más “longevas” del Mundial 2026, ¿cuáles son las más veteranas y las más jóvenes?

1.248 futbolistas disputarán el Mundial 2026 con las 48 selecciones que lograron cupo al torneo, programado para empezar el próximo 11 de junio. Cada equipo nacional convocó a 26 jugadores para que los represente en el torneo más importante del fútbol a nivel internacional. Las plantillas, por lo general, tienen a los mejores futbolistas de cada país, los que viven un mejor momento. Siempre hay una mezcla entre jóvenes y veteranos. Los primeros son quienes, a futuro, serán la base del equipo. Los más experimentados son los que lideran los equipos desde varios años atrás y aquellos que se encargan de ponerle el pecho a los momentos “complicados”.

Por eso, las edades promedio de las plantillas no suelen ser muy altas. Sin embargo, en la Copa del Mundo de Norteamérica habrá, por lo menos, tres países cuyas plantillas tienen un promedio de edad superior a los 30 años. Uno de ellas es el seleccionado nacional de Colombia.

¿Cómo quedó Colombia en el ranking?

La Selección más longeva que disputará el Mundial 2026 será Panamá. El plantel convocado por el seleccionado canalero tiene un promedio de 30,4 años y será el plantel “más viejo” del evento que, por primera vez, contará con la participación de 48 selecciones.

El listado de los equipos más longevos lo completan Cabo Verde, cuya plantilla tiene un promedio de edad de 29,7 años, Qatar (29,5), Brasil (29,2), Escorcia (29,2), Congo (29,1), Egipto (29,1) y Argneinta –vigente campeona del torneo–, con futbolistas que promedian los 29,1 años.

¿Cuáles son las selecciones más jóvenes del Mundial?

La antítesis de Panamá es el seleccionado de Costa de Marfil. Uno de los equipos africanos que, por lo general, clasifica a las Copas del Mundo, tendrá el plantel más joven de Norteamérica 2026: sus futbolistas convocados suman un promedio de edad de 25,8 años.