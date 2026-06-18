Estos serán los partidos de este viernes en el Mundial 2026: Brasil y Paraguay necesitan la victoria

Carlo Ancelotti buscará reconstruir los lazos de amor con el pueblo brasileño cuando la Seleção se mida con Haití este viernes (7:30 p.m.) en Filadelfia, duelo clave para enderezar el caminado de los pentacampeones del mundo en Norteamérica 2026. La apasionada sociedad del gigante latinoamericano recibió hace un año con los brazos abiertos a Carletto, el primer entrenador extranjero en sentarse en el banquillo de la Canarinha en seis décadas. Sus récords y títulos en Europa le brindaron un poder para conducir a un equipo de grandes ambiciones, pero que en los últimos años se ha alejado de la élite internacional. Le puede interesar: La emoción amarilla sigue: Colombia apareció entre los mejores 10 equipos de la primera fecha del Mundial, ¿en qué posición? Ancelotti, de 67 años, respondió visitando los famosos carnavales y sitios turísticos de Río de Janeiro, grabando comerciales cerveceros y aprendiendo portugués, que en realidad es más portuñol. Pero los puentes entre las partes tienen por primera vez conato de incendio, tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1), y la única forma de sofocar el fuego es arrodillando al aparentemente débil Haití, en el cierre de la segunda jornada del Grupo C. Después de dejar una mala imagen ante los Leones del Atlas de Achraf Hakimi, semifinalistas en Catar 2022, el exentrenador del Real Madrid recibió la primera catarata de duras críticas desde que asumió la conducción del Scratch.

“No hay un juego sólido”

Leyendas de la selección, periodistas e hinchas le cuestionaron el flojo juego de sus dirigidos, una tendencia que se ha repetido desde que debutó con la Verdeamarela, y las pocas oportunidades que le otorga a jóvenes promesas como los atacantes Endrick y Rayan. Pero también lo atacan por no poder sacar el mejor rendimiento de estrellas como Vinícius Jr, Casemiro y Raphinha, que suelen brillar en sus clubes, y haber convocado a Neymar, quien todavía no debuta por cuenta de una lesión muscular en la pantorrilla derecha. El 10 será baja en Filadelfia, pues se quedó en Nueva Jersey, donde concentra su equipo, para continuar su recuperación. “Se nota que en Brasil no hay un juego sólido, un juego de grupo, de equipo, como estábamos habituados a ver en los equipos de Ancelotti”, dijo el legendario Zico esta semana a ESPN. Carletto asumió el cargo en momentos difíciles, con Brasil luchando para clasificar al Mundial y después de haber tenido a tres técnicos luego de la salida de Tite al final del torneo en Catar. Ancelotti reconoció que el equipo necesita mejorar y por eso, a lo largo de la semana, practicó variantes en todas las líneas, incluido enviar al banco a hombres pesados como Casemiro y Raphinha. En otras noticias: ¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones

Sobre el papel la pugna contra los haitianos, que juegan su primera Copa del Mundo desde 1974, parece la oportunidad perfecta para que Brasil recomponga su postura. Pero el certamen en Norteamérica ya avisó que puede dar sorpresas: España y Portugal, dos favoritas al cetro, tropezaron con rivales considerados menores, Cabo Verde (0-0) y RD Congo (1-1). Y Haití tuvo un retorno digno a la principal pasarela futbolística, pese a perder 1-0 con la Escocia de Scott McTominay. “No podemos permitirnos ese comentario de que se trata de Haití y que vamos a ganarles por goleada”, dijo el martes el lateral brasileño Douglas Santos. “Tenemos que mantener los pies en el suelo, ser humildes y saber que los tres puntos son lo más importante en este momento”, agregó.

Marruecos mide su favoritismo al muro escocés

Ayyoub Bouaddi, de 18 años, sorprende con su gran lectura de juego en el Mundial. Foto: Getty

La selección de Marruecos se mide este viernes (5:00 p.m.) a la de Escocia en la segunda jornada del Grupo C en el Mundial 2026 con la necesidad de sumar tres puntos y confirmar su camino a los cruces con la vitola de favorita que tenía al llegar a Estados Unidos, aunque los escoceses tienen la sartén por el mango. En el Estadio de Boston, el Gillette Stadium, los ‘Leones del Atlas’ tratarán de responder a los merecidos elogios que se llevaron del debut ante Brasil, aunque el encuentro se saldara con empate (1-1). El equipo africano hizo sufrir de lo lindo a la pentacampeona en el duelo de favoritos a ser primero, pero Escocia venció (0-1) a Haití y se quedó el liderato con tres puntos. Marruecos cumplió con su cartel de candidata a todo, después de hacer historia hace cuatro años en Catar 2022 llegando a semifinales y de conquistar la Copa África a principios de año, aunque bajo una decisión en los despachos y aún en trámite por el abandono que hizo Senegal en la final de Rabat. El seleccionador Mohamed Ouahbi, con cuatro defensas y seis centrocampistas, mareó a Brasil. Lea también: ¿Ve partidos de noche y allá parece de día? Así es la diferencia horaria de Colombia con las sedes del Mundial 2026 Ayyoub Bouaddi, de 18 años, se convirtió en sensación de una Marruecos que, tras su vibrante puesta en escena, fue de más a menos en el partido. Ouahbi, quien sustituyó al célebre Walid Regragui tras el torneo continental, enseñó en poco tiempo su conocimiento de los jóvenes como campeones del mundo Sub-20 pero todo lo bonito pasa ahora por ganar a una Escocia bastante crecida también.

The Tartan Army igual fue fiel a sí misma en el 0-1 a Haití hace una semana, para volver a ganar un partido en la Copa del Mundo 36 años después. El equipo de Steve Clarke lo fio casi todo a su capacidad para defender el área y, pese a ceder mucho protagonismo, fue capaz de llevarse un crucial debut, con un gol de rebote de John McGinn antes de medirse a Marruecos y después a Brasil. Ambas selecciones manejan una artillería mayor que el equipo caribeño sin duda, con lo que Escocia tendrá que mostrar algo más de peligro y ser incómoda también en ataque. Más suelta que en su debut, donde se notaron los nervios en esa parcela, los de Clarke tratarán de recuperar la inspiración de Lawrence Shankland, mientras que Scott McTominay sí demostró experiencia y liderazgo. Las cuentas le salen a Escocia, en busca al menos de ser uno de los ocho mejores terceros para estar en los cruces de un Mundial por primera vez en su historia. El Ejército de Tartán está probablemente a un punto de ese hito y, sabiendo de su gen competitivo y de la marea que le acompaña en las gradas, sin duda se dejará todo.

La revolucionaria EE.UU. se mide a la irreverente Australia

Christian Pulisic está bien físicamente y liderará este viernes al local ante Australia. Foto Getty

Estados Unidos afronta este viernes (2:00 de la tarde) contra Australia la segunda jornada del Mundial de 2026, que se disputa en Seattle, en la que intentará consolidar la buena imagen del estreno y sumar el liderato del grupo D y la clasificación para la siguiente fase de ‘su’ torneo. El equipo de Mauricio Pochettino, que recuperará a Christian Pulisic tras superar sus molestias en el tobillo, ha sido una de las sensaciones en la primera jornada tras golear (4-1), con dos tantos del delantero del AS Mónaco Folarin Balogun, a Paraguay, pero, sobre todo, por la sólida versión que ofreció una de las coanfitrionas del Mundial más global de la historia. “Solamente es un partido. Debemos seguir convalidando este nivel en los próximos encuentros”, advirtió el extécnico del RCD Espanyol y Chelsea, entre otros clubes, para aplacar la euforia entre la plantilla y la apasionada afición norteamericana por el abultado resultado en el estreno. Además, el debut de la coanfitriona ha desatado una fiebre por el ‘soccer’ en el país del béisbol, el fútbol americano y el ‘show’ de la NBA, ya que fue, con 27 millones de telespectadores, el partido de la selección estadounidense más visto de la historia, superando, incluso, a algunas finales de la Liga profesional de baloncesto. Le puede interesar: La emoción amarilla sigue: Colombia apareció entre los mejores 10 equipos de la primera fecha del Mundial, ¿en qué posición? En el único precedente entre ambas selecciones, Estados Unidos se impuso (2-1), con un doblete de Haji Wright, hace menos de un año -el 15 octubre de 2025, en Colorado- al equipo de las antípodas. Ese mismo resultado en el Seattle Stadium, donde juegan los ‘Seahawks’ de la NFL y los Sounders FC de la MLS, y uno de los estadios al aire libre más ruidosos del mundo, le serviría para acercarse a igualar los octavos de final en ‘casa’ en 1994. En cambio, tendrá un rival alimentado por la inesperada victoria (2-0) contra la Turquía del madridista Arda Guler y que supondrá una reválida para medir el potencial local. Los pupilos de Tony Popovic saldrán sin complejos para alargar el sueño que encarna el irreverente Nestory Irakunda, autor de uno de los dos goles del debut australiano mundialista. Nacido en Tanzania, cerca de la frontera con Burundi, Irakunda creció en un campo de refugiados procedentes de los conflictos de los Grandes Lagos, antes de dar el salto al otro lado del mundo para escribir su propia historia. En las otras antípodas, el ariete del Watford quiere aún más.

Turquía y Paraguay buscan sanar heridas

Julio Enciso espera contribuir con su talento a un buen resultado de Paraguay contra Turquía. Foto: Getty

Las selecciones de Turquía y de Paraguay se cruzarán este viernes (10:00 p.m.) en el Levi’s Stadium de San Francisco en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al que ambos llegan ya necesitados por sus respectivas derrotas en sus estrenos. Ni el combinado turco ni el paraguayo tuvieron el debut esperado en la Copa del Mundo. El primero fue sorprendido por Australia (2-0), mientras que el segundo salió peor parado de lo esperado ante la coanfitriona Estados Unidos (4-1), lo que les obliga ya ir a remolque. De todos modos, las dos tienen una lectura un tanto diferente. Turquía dominó, pero se estrelló por su poco eficacia a nivel ofensivo, con una treintena de disparos que no tuvieron éxito ante unos ‘Socceroos’ que sí fueron efectivos al contragolpe para voltear un poco los pronósticos que colocaban a su rival como uno de los favoritos junto a los estadounidenses para los dos primeros puestos en lo que es su retorno 24 años a la Copa del Mundo y después de firmar un sorprendente tercer puesto. La derrota ante Australia fue un jarro de agua fría para una Turquía que llegaba bien preparada y con energía a esta Copa del Mundo, y que supuso romper una buena dinámica de ocho partidos sin perder, siete de ellos con victoria, y con el único empate, a domicilio y en partido oficial ante España.

Volver a la senda de la victoria pasará por encontrar esa mejor eficacia ofensiva a través del talento de sus mejores futbolistas como Arda Güler, Kenan Yildiz, que podría ser novedad en el once después de jugar tras el descanso ante Australia por problemas físicos, o Hakan Çalhanoglou, que serán claves para dominar a un rival que probablemente, y pese a su misma necesidad, prefiera un juego más directo y menos elaborado. En cambio, el caso de Paraguay fue un tanto distinto. La ‘Albirroja’ llegaba a la cita con confianza tras unas óptimas Eliminatorias Sudamericanas en su regreso 16 años después de haber rozado las semifinales en Sudáfrica 2010, pero no ofreció su mejor cara, sobre todo en una fortaleza defensiva que había sido seguramente la clave que le había llevado a este evento y que fue desarbolada por el dinámico fútbol de los Estados Unidos. Siga leyendo: Daniel Muñoz: el grito mundialista del hincha que venció al destino El seleccionador de la ‘Albirroja’, el argentino Gustavo Alfaro, no parece que, pese a la mala imagen del estreno, vaya a revolucionar el once, liderado por Julio Enciso, aunque sí habrá algún retoque que podría venir con la entrada de Matías Galarza en el medio y de Isidro Pitta como ‘9’ en detrimento de Tony Sanabria. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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