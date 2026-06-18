Estos serán los partidos de este viernes en el Mundial 2026: Brasil y Paraguay necesitan la victoria

Carlo Ancelotti buscará reconstruir los lazos de amor con el pueblo brasileño cuando la Seleção se mida con Haití este viernes (7:30 p.m.) en Filadelfia, duelo clave para enderezar el caminado de los pentacampeones del mundo en Norteamérica 2026.
La apasionada sociedad del gigante latinoamericano recibió hace un año con los brazos abiertos a Carletto, el primer entrenador extranjero en sentarse en el banquillo de la Canarinha en seis décadas.
Sus récords y títulos en Europa le brindaron un poder para conducir a un equipo de grandes ambiciones, pero que en los últimos años se ha alejado de la élite internacional.
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Ancelotti, de 67 años, respondió visitando los famosos carnavales y sitios turísticos de Río de Janeiro, grabando comerciales cerveceros y aprendiendo portugués, que en realidad es más portuñol.
Pero los puentes entre las partes tienen por primera vez conato de incendio, tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1), y la única forma de sofocar el fuego es arrodillando al aparentemente débil Haití, en el cierre de la segunda jornada del Grupo C.
Después de dejar una mala imagen ante los Leones del Atlas de Achraf Hakimi, semifinalistas en Catar 2022, el exentrenador del Real Madrid recibió la primera catarata de duras críticas desde que asumió la conducción del Scratch.