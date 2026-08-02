MinIgualdad dejó amarrados $30.275 millones para contratar 1.270 personas de Jóvenes en Paz

Mientras el Ministerio de la Igualdad avanza en su liquidación, una de las entidades que hacen parte de esa cartera dejó firmado un millonario contrato para garantizar la continuidad de uno de los programas del presidente Gustavo Petro.

Se trata de un contrato celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad) y la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., cuyo objeto es suministrar el talento humano que ejecutará el programa Jóvenes en Paz durante los próximos cuatro meses.

El documento, publicado por el congresista Daniel Briceño, compromete recursos por hasta $30.275.999.986 y autoriza la vinculación de 1.270 trabajadores en misión, quienes estarán distribuidos entre las áreas de dirección, apoyo gerencial, atención a jóvenes en contextos críticos y, principalmente, en los equipos territoriales encargados de ejecutar el programa en diferentes regiones del país.

De las 1.270 personas previstas, 1.016 corresponden al Equipo Territorial, que constituye el componente operativo más grande del programa. A ellos se suman 164 profesionales para la atención integral de jóvenes en contextos críticos y de emergencia social, 75 funcionarios para la Unidad de Gestión y 15 integrantes del Equipo Gerencial de Apoyo.

El propio contrato aclara que esa cifra no es definitiva. Señala que corresponde a una proyección de necesidades operativas y que podrá incrementarse, disminuirse o redistribuirse durante la ejecución, dependiendo de las necesidades del servicio, la ampliación o reducción de cobertura y la disponibilidad presupuestal.

La contratación tendrá una vigencia comprendida entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026, lo que significa que continuará ejecutándose durante casi tres meses del próximo gobierno, pese a que el Ministerio de la Igualdad ya no existirá como cartera independiente y Gustavo Petro concluye el próximo 7 de agosto.

Un aspecto que llama la atención es que Laborando S.A.S. recibirá un anticipo de $9.082.799.996, equivalente al 30 % del valor estimado. El documento establece que esos recursos serán desembolsados una vez se perfeccione el contrato, se aprueben las garantías y se suscriba el acta de inicio, para lo cual el contratista deberá constituir una póliza que respalde el adecuado manejo del dinero público.