“Elegía qué partidos jugar”: el presidente del Fenerbahçe también deja mal parado a Jhon Jáder Durán

La carrera reciente del delantero colombiano Jhon Jáder Durán vuelve a estar rodeada de polémica. En las últimas horas, el presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, reveló las razones que llevaron al club turco a acelerar la salida del atacante, quien apenas permaneció un semestre en la institución.
En declaraciones recogidas por el medio turco Yeni Açik, el directivo fue contundente al explicar que la decisión se tomó tras varios episodios que, según él, afectaban la disciplina del equipo. “Si hubiéramos seguido con Durán, habríamos traicionado al equipo”, afirmó Saran.