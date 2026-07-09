Las razones por las que aún no se puede definir el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Aunque algunos sectores han dado por segura la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, la realidad institucional de la Federación Colombiana de Fútbol indica que esa decisión todavía no puede considerarse definitiva. Antes de definir quién liderará el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030, la entidad deberá resolver una serie de asuntos estatutarios y administrativos que mantienen congelada cualquier determinación.
El primer paso llegará este 31 de julio, cuando finalice oficialmente el contrato del entrenador argentino. Solo a partir de ese momento la Federación podrá abordar formalmente la posibilidad de una renovación o de iniciar la búsqueda de un nuevo seleccionador.