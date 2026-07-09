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Adiós al examen de admisión: conozca las carreras de la Universidad Nacional a las que puede ingresar sin este requisito

La UNAL eliminó el examen de admisión para algunas carreras y programas especiales de movilidad de la institución. Conozca los detalles de la novedad que aplica para el primer semestre del 2027.

  • La Universidad Nacional abrió convocatoria para iniciar estudios en el primer semestre del 2027. Foto: Colprensa
    La Universidad Nacional abrió convocatoria para iniciar estudios en el primer semestre del 2027. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha introducido un cambio significativo en su proceso de admisión que consiste en la eliminación del examen de admisión tradicional para ciertos aspirantes, quienes ahora serán evaluados mediante los resultados de las pruebas Saber 11.

La UNAL ya abrió las inscripciones para el primer semestre del 2027. El proceso de inscripción para este periodo inició el 6 de julio y estará abierto hasta el 19 de agosto de 2026. Para este periodo comenzará la exclusión de la prueba de admisión para el ingreso a algunas carreras.

Esta medida busca reducir las brechas de acceso, ya que el desplazamiento hacia los centros de examen representaba una carga económica y logística excesiva para los jóvenes en territorios periféricos.

La eliminación de este examen no es generalizada, sino que se concentra en la sedes de presencia nacional de la institución y algunos programas de movilidad especial. En esta lista están las sedes de Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco.

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Dentro de los programas, aplica para estudiantes que se inscriban a través del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET).

Carreras de la UNAL sin examen de admisión

Teniendo en cuenta que los estudiantes se deben inscribir a través de los programas especiales de movilidad mencionados anteriormente, la oferta académica de carreras que están exentas de estas pruebas contiene programas como Oceanología, que es el nuevo pregrado propio de la Sede Caribe enfocado en ecosistemas marinos.

Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Estadística, Matemáticas y las diferentes ingenierías ofrecidas mediante el PEAMA también cuentan con este beneficio.

A través de este programa, los estudiantes también pueden iniciar en estas sedes regionales carreras como Medicina, Derecho, Enfermería, Arquitectura, Psicología, Medicina Veterinaria y diversas licenciaturas, para luego continuar sus estudios en las sedes andinas.

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Universidad Nacional: paso a paso para la inscripción

Quienes se van a inscribir a través de los programas especiales o en las sedes donde no se haría examen de admisión, deben tener en cuenta que en el caso de las Pruebas Saber 11, solo aplican aquellas realizadas desde el año 2020 en adelante o quienes estén inscritos para presentarla este año.

Para esas personas, el proceso de inscripción está abierto desde el 6 de julio hasta el 19 de agosto de 2026. Deberán adquirir el derecho de participación por un valor de 175.000 pesos y deberán ingresar a la página web de admisiones de la UNAL y formalizar la inscripción.

A diferencia de años anteriores, estos aspirantes deben elegir su programa académico desde el momento de la inscripción. También es obligatorio registrar el número SNP de la prueba Saber 11.

En el resto de carreras y sedes como Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz en donde los estudiantes no pertenezcan a programas especiales, el proceso sigue el modelo tradicional. La prueba de admisión institucional se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre de 2026.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes pueden ingresar a la Universidad Nacional sin presentar el examen de admisión?
Solo los aspirantes que se inscriban en las sedes Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco, o mediante los programas especiales PEAMA y PAET. Para ellos, la selección se hará con los resultados de las pruebas Saber 11.
¿Qué carreras de la Universidad Nacional podrán aplicar al nuevo modelo de admisión con Saber 11?
Incluye programas como Oceanología, Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Estadística, Matemáticas e ingenierías ofrecidas mediante PEAMA. También permite iniciar carreras como Medicina, Derecho, Enfermería, Arquitectura y Psicología en sedes regionales.
¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones para el primer semestre de 2027 en la Universidad Nacional?
Las inscripciones estarán abiertas entre el 6 de julio y el 19 de agosto de 2026. Durante ese periodo, los aspirantes deberán adquirir el derecho de participación y completar la inscripción según la modalidad que les corresponda.

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