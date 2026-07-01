Harry Kane le ganó el duelo a Mpasi y clasificó a Inglaterra a octavos de final: vea aquí los goles

La Selección de Inglaterra se midió contra la sorpresiva República Democrática del Congo, que clasificó como una de las mejores selecciones que terminó la fase de grupos en los terceros lugares. El partido de dieciseisavos del Mundial que se llevó a cabo en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta fue arbitrado por el jordano Adham Makhadmeh.
En las primeras jugadas de compromiso, específicamente en el minuto 7, el seleccionado congoleño sorprendió al ponerse en ventaja con gol de Brian Cipenga, extremo que pertenece a la U.D. Almería de la segunda división del fútbol español. Congo, con transiciones rápidas y orden defensivo, logró romper rápidamente el cero en el marcador.