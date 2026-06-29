Orden, fuerza y pelota quieta: las armas con las que Ghana buscará hacerle daño a Colombia

Como suele caracterizar a muchas selecciones africanas, Ghana combina una enorme capacidad atlética con velocidad y fortaleza en los duelos individuales. Sin embargo, su mayor arma ofensiva no ha sido el juego elaborado, sino las acciones a balón parado y las transiciones rápidas.

El conjunto africano consiguió su clasificación gracias a una sufrida victoria sobre Panamá y un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, resultado que evidenció su principal fortaleza: una defensa ordenada, disciplinada y difícil de vulnerar. Los dirigidos por Carlos Queiroz lograron neutralizar durante 90 minutos a un ataque repleto de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.

De hecho, los dos goles que ha marcado en el Mundial nacieron de esas situaciones. Sus anotaciones fueron obra del defensor central Derrick Luckassen y del volante de marca Caleb Yirenkyi, una muestra de que el peligro puede aparecer desde cualquier sector del campo y especialmente en tiros de esquina o cobros de falta.

Más allá de esas virtudes, Ghana no se ha caracterizado por ser una selección goleadora. Su producción ofensiva ha sido limitada y, llamativamente, ninguno de sus tres delanteros titulares ha logrado marcar en lo que va del torneo. Ese dato representa un alivio parcial para la defensa colombiana, que no tendrá enfrente a un ataque en estado de gracia.

Aunque el funcionamiento colectivo prioriza el equilibrio defensivo, Ghana cuenta con futbolistas de gran recorrido internacional que pueden desequilibrar un partido con una acción individual. En ataque aparecen nombres de peso como Mohammed Kudus, actualmente en el Tottenham, Antoine Semenyo, del Manchester City, Thomas Partey, que milita en el Villarreal, y Kamaldeen Sulemana, jugador del Atalanta. Todos ellos aportan experiencia en las principales ligas europeas y representan una amenaza constante cuando encuentran espacios para correr.

En la zona defensiva también dispone de jugadores con condiciones físicas y técnicas suficientes para competir de igual a igual con cualquier selección, razón por la cual Colombia deberá mantener la intensidad y la concentración durante todo el compromiso.

Aunque Ghana es considerada una potencia emergente del fútbol africano, su historia en los Mundiales es relativamente reciente. La selección no existía durante las tres primeras Copas del Mundo, ya que el territorio competía bajo el nombre de Costa de Oro hasta lograr su independencia en 1957. Su primera participación en unas Eliminatorias fue rumbo Chile 1962, mientras que su debut en una Copa del Mundo llegó en Alemania 2006. Posteriormente disputó las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedándose fuera de Rusia 2018 antes de regresar al escenario mundialista en 2026.