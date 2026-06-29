Orden, fuerza y pelota quieta: las armas con las que Ghana buscará hacerle daño a Colombia

El conjunto africano consiguió su clasificación gracias a una sufrida victoria sobre Panamá y un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, resultado que evidenció su principal fortaleza: una defensa ordenada, disciplinada y difícil de vulnerar. Los dirigidos por Carlos Queiroz lograron neutralizar durante 90 minutos a un ataque repleto de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.
Como suele caracterizar a muchas selecciones africanas, Ghana combina una enorme capacidad atlética con velocidad y fortaleza en los duelos individuales. Sin embargo, su mayor arma ofensiva no ha sido el juego elaborado, sino las acciones a balón parado y las transiciones rápidas.