¿Mala señal para Neymar? Fue descartado por Brasil para partido este sábado en Cleveland

Neymar no jugará el último amistoso de Brasil, programado para este sábado, antes del Mundial contra Egipto en Cleveland.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), informó que Neymar no estará disponible para el duelo ante Egipto, ya que sigue con la recuperación de su lesión, y prefieren ser prudentes y esperarlo hasta el Mundial.

El astro brasileño de 34 años sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la Selección en el Mundial de Norteamérica.

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“El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland” y “se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física”, dijo la CBF.

Máximo goleador de la Canarinha con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

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Tras su amistoso con Egipto el sábado, la Selección se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Hay que recordar que Brasil, máximo campeón de la Copa Mundo con cinco coronas no levanta una corona desde el Mundial de Corea y Japón de 2002.

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