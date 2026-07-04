“Merecimos otro gol”: Néstor Lorenzo habló de la falta de eficacia de Colombia frente al arco tras el 1-0 ante Ghana

Si algo tiene la Selección Colombia es creatividad y correcta ocupación de espacios en la zona de ataque; el gran problema de la ofensiva criolla no pasa por la creación ni mucho menos, pasa por la definición. Aunque el equipo cafetero anotó en 3 de los 4 compromisos disputados hasta ahora en la Copa del Mundo, es cierto que son múltiples las ocasiones en que el marcador pudo ser más amplio para los dirigidos por Néstor Lorenzo e incluso, el partido ante Portugal que terminó 0-0, se pudo ganar si la eficacia es mejor.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8