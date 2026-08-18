Medellín convoca ingenieros para apoyar labores en ciudades y pueblos afectados por el terremoto: así se puede inscribir

La solidaridad y el apoyo desde Medellín con las ciudades y poblaciones afectadas por el terremoto no se detiene. Ahora, el alcalde Federico Gutiérrez se propuso conformar un equipo de ingenieros que realicen misiones a los lugares impactados por el sismo y apoyen las labores de diagnóstico estructural.

La iniciativa es canalizada por el mandatario a través de una convocatoria dirigida a ingenieros estructurales y profesionales especializados en patología estructural, con experiencia o estudios de especialización en estructuras, quienes podrán postularse a través del enlace habilitado por la Alcaldía de Medellín.

“Todos sabemos las afectaciones que se han dado luego del terremoto. Esta etapa es clave. Por favor, entre todos, ayudar. Colombia nos necesita, muchas ciudades, muchas poblaciones nos necesitan”, afirmó Gutiérrez.

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La convocatoria cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, distintos gremios y organizaciones. El mandatario resaltó el trabajo de quienes ya han participado en misiones anteriores y señaló que su colaboración ha sido invaluable para las comunidades afectadas.

Gutiérrez destacó que esta etapa es fundamental para evaluar las afectaciones en viviendas y edificaciones, y brindar apoyo técnico a las ciudades y comunidades que lo necesitan.

Así mismo, resaltó el trabajo de quienes ya han participado en misiones anteriores y señaló que su colaboración ha sido invaluable para las comunidades afectadas.

“Ya muchos han ido en muchas de estas misiones, y su ayuda ha sido invaluable. Ahora la tuya también lo será. Colombia nos necesita”, puntualizó.