Gustavo Puerta, la apuesta silenciosa de Colombia para el duelo ante Congo

La Selección Colombia continúa ajustando detalles para su segundo compromiso en el Mundial de 2026 y uno de los nombres que toma cada vez más fuerza en el equipo de Néstor Lorenzo es el de Gustavo Puerta. El mediocampista se perfila como una de las principales alternativas para acompañar a Jefferson Lerma en la zona medular durante el duelo del próximo martes ante Congo.
Tras su destacada actuación frente a Uzbekistán, Puerta ha logrado consolidarse como una opción confiable para el cuerpo técnico, que valora tanto su despliegue físico como su capacidad para aportar equilibrio y dinamismo en el centro del campo. Su crecimiento dentro de la Selección ha sido progresivo y hoy lo ubica cerca de asumir un papel protagónico en un partido de gran importancia para las aspiraciones colombianas.