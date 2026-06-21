Mundial de Norteamérica tiene récord de cuarentones: Estos son los ocho que quieren ser protagonistas con sus selecciones

La veteranía es importante en cualquier aspecto de la vida, pero en los camerinos de fútbol toma una relevancia aún mayor, más si se trata de liderar a un equipo en una Copa del Mundo. Con ocho jugadores con más de 40 años de edad, este Mundial rompe el récord con más futbolistas cuarentones en la historia del torneo. Entre ellos, cinco son arqueros, dato que evoca la clásica frase “el arquero, entre más veterano, mejor”. También le puede interesar: ¿Quién es Eloy Room? El arquero que le dio a Curazao su primer punto mundialista y batió récord de atajadas De los jugadores de campo, destaca un patrón entre los tres: son un trío de insaciables de los récords y ambiciosos como pocos en mantener su estado de forma a tope con los años. Ellos son: Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Edin Dzeko, líderes natos. Ya lo decía Ringo Bonavena, histórico boxeador argentino de la década de 1970: “La experiencia es un peine que te llega cuando ya estás calvo”.

CR7, un hombre máquina

El caso más destacado por trayectoria, logros individuales y colectivos, capacidad para dominar cada faceta del cuidado corporal y con una disciplina interminable tiene nombre: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. El astro luso juega su sexta Copa Mundial de la FIFA en esta edición de Norteamérica 2026. Su mejor participación en el certamen fue en el primer torneo mundialista que disputó en el año 2006, cuando alcanzó las semifinales y cayó contra la Francia de Zinedine Zidane. Lea también: Curazao y Eloy Room celebraron con los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, todo fue fiesta en el camerino El Bicho tiene una deuda pendiente en la cita orbital, no solo con el título, sino con la cuota goleadora que tanto le caracteriza. CR7 marcó tan solo 8 goles en sus 5 participaciones anteriores y en esta no pudo anotar en el primer partido ante República Democrática del Congo. Si se suma la cifra de cero goles en playoffs mundialistas, la situación se torna peor para el máximo goleador de la historia del balompié con 973 anotaciones. Cristiano, de 41 años, 4 meses y 17 días, fue criticado por la prensa de su país la semana pasada. Y tendrá una oportunidad de oro contra Uzbekistán mañana (12:00 m.) para cambiar esta historia.

La portería: lugar de experiencia

Cinco son los guardametas mayores de “40 abriles” en esta edición mundialista. Quizá la posición con menos desgaste físico del fútbol, pero también la más privilegiada para poder observar lo que pasa en la cancha. Bien se dice cuando un arquero tiene un partido cómodo que “es un espectador más”. Tiene sus propias reglas; entre ellas, la principal es que puede usar las manos dentro del área, el lugar donde pasan las acciones más determinantes del juego. En palabras de Gianluigi Buffon, “los arqueros juegan a otro deporte”. No se entiende la obtención del Mundial 2014 para Alemania sin Manuel Neuer. Doce años después, el teutón llega a Norteamérica tras una gran temporada con el Bayern Múnich y como capitán de su equipo, demostrando que sus 40 años, 2 meses y 26 días no le impiden ser el faro del pórtico germano. Le puede interesar: Récord de atajadas del arquero Eloy Room en el empate de Curazao ante Ecuador: ¿los latinomericanos están eliminados? Uruguay se caracterizó siempre por tener buenos jugadores en defensa y grandes guardametas y Fernando Muslera no es la excepción. En su quinta cita mundialista, el guardameta de Estudiantes de La Plata demuestra por qué fue la gran figura junto a Edison Cavani y Luis Suárez en la obtención de la Copa América 2011 para los charrúas. Con 40 años recién cumplidos hace 6 días (16 de junio), Fernando ya atajó su primer partido en el torneo ante Arabia (1-1). Guillermo “Memo” Ochoa es uno de esos jugadores que cuando vuelven a sonar en la opinión pública es porque empezó el Mundial para México. El 6 veces campeón de la Copa Oro con su país está en la convocatoria de su sexto mundial con la selección manita. Ochoa, que sigue con su melena inconfundible, tiene 40 años, 11 meses y 9 días. Por otro lado, la gran figura de la primera jornada mundialista, el arquero caboverdiano Vozinha, quien cumplió 40 años el pasado 3 de enero, será recordado en la memoria colectiva de los futboleros como sinónimo de la Copa del Mundo 2026, principalmente por su magistral actuación ante la España de Luis de la Fuente.

Los ídolos de los balcanes

Luka Modric y Edin Dzeko son las otras dos figuras de campo que componen el selecto grupo de los mundialistas +40. Luka, ganador de cinco Champions League con el Real Madrid y mundialista en cinco ocasiones con Croacia, tuvo un debut para el olvido en su sexto mundial ante Inglaterra. Sin embargo, eso no empaña su gran carrera internacional. Modric es el capitán indiscutido de Los Manteleros y con sus 40 años, 9 meses y 13 días busca llevar a los croatas hasta el último día de competición, tal como lo hizo en el año 2018 cuando perdió la final del Mundial de Rusia 2018 contra Francia. Luka es el otro de la lista con un Balón de Oro. Lea además: España goleó a Arabia Saudita en el Mundial de Norteamérica y es líder del Grupo H Bosnia y Herzegovina es una nación que nunca estuvo en un Mundial hasta 2014, donde apareció Edin Dzeko. El “Diamante bosnio” lideró la tabla de goleo del país balcánico en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo en Brasil, mientras que para Norteamérica tuvo un protagonismo menor, pero con la voz del mando en el vestuario. El goleador nacido en Saralejo hace 40 años, 3 meses y 5 días, jugó en equipos como Manchester City, AS Roma y Fenerbahçe. Es el máximo artillero en la historia de su selección con 73 tantos anotados en 149 presencias.

Gordón, el más veterano del Mundial

Con 43 años, 5 meses y 25 días, el guardameta escocés Craig Gordon es el futbolista de mayor edad en esta edición mundialista. El arquero viene de hacer historia con su club, el Heart of Midlothian, tras pelear hasta la última fecha la liga escocesa con el todopoderoso Celtic de Glasgow. Si bien al final cayeron justo ante el club más laureado de ese país, la gran campaña con Hearts les valió un lugar en la Copa del Mundo, la primera de Escocia en 28 años. El golero aún no suma minutos con el conjunto británico en el torneo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: