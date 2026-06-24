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Con golazo de Quiñones, México goleó 3-0 a República Checa y mantiene puntaje perfecto en el Mundial 2026

La selección anfitriona se clasificó primera del grupo A con puntaje perfecto tras vencer con diferencia a República Checa en el inicio de la tercera fecha de fase de grupos.

  • Anfitriones del Mundial por tercera vez, la Selección de México cerró con 9 puntos al frente del Grupo A. FOTO: Tomadas de las redes sociales de la Selección de México
    Anfitriones del Mundial por tercera vez, la Selección de México cerró con 9 puntos al frente del Grupo A. FOTO: Tomadas de las redes sociales de la Selección de México
Agencia AFP
hace 1 hora
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México cerró este miércoles 24 de junio la fase de grupos del Mundial 2026 con tres victorias, al golear en su último partido del Grupo A a la República Checa por 3-0.

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Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.

Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61’ y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4’).

Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas chances.

El juego significó además el regreso del portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.

“¡Memo, Memo!”, gritaron al entrar al campo con lágrimas en los ojos y besó los postes del arco al finalizar el partido. Sus compañeros luego lo cargaron y mantearon en celebración.

Por otro lado, la República Checa quedó eliminada del Mundial junto con otras selecciones como Catar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá, hasta ahora.

Así fueron las alineaciones del partido

República Checa: Matej Kovár - Tomáš Holeš (Tomas Soucek, 64; Sojka, 87), Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Michal Sadílek, Lukas Cerv (Tomáš Chorý, 87), David Doudera - Pavel Sulc, Adam Hlozek (Patrik Schick, 64) - Denis Visinsky (Lukáš Provod, 56). DT: Miroslav Koubek.

México: José Rangel (Guillermo Ochoa, 77) - Jorge Sánchez, Cesar Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez (Jesús Gallardo, 78) - Gilberto Mora (Álvaro Fernández, 72), Édson Álvarez, Luis Romo (Obed Vargas, 63) - Roberto Alvarado, Guillermo Martínez (Santiago Giménez, 63), Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

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