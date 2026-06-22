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Lumumba llegó a México: el icónico hincha de R.D. Congo estará en la tribuna ante Colombia

El icónico hincha de República Democrática del Congo, Lumumba Vea, llegó a Guadalajara para ser parte de la fanaticada congoleña en el duelo ante Colombia de este martes 23 de junio

  • Lumumba en la Copa Africana de Naciones, de pie y con su brazo derecho para honrar al libertador del Congo. FOTO: GETTY
    Lumumba en la Copa Africana de Naciones, de pie y con su brazo derecho para honrar al libertador del Congo. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Este lunes 22 de junio llegó al aeropuerto de Guadalajara, México, el hincha más icónico de la Selección de la República Democrática del Congo: Michel Kuka Mboladinga, más conocido como Lumumba Vea. Un fanático distinto a los demás que se distingue por estar los 90 o más minutos que dure el partido de pie y con el brazo derecho levantado emulando al líder independentista congoleño, Patrice Lumumba, quien fue asesinado en 1961.

La fama de este aficionado creció exponencialmente en la Copa Africana de Naciones de 2026, en la cual cayeron en octavos de final contra Argelia, empero, la entrega y postura de su fanático conmovió el planeta. Incluso durante el partido debut contra la Selección de Portugal, se sintió el vacío de Lumumba en la tribuna celeste que alienta a los Leopardos de África.

Sin tener relación directa con la delegación congoleña, Michel es quizá la persona más esperada en los partidos de su país, tal vez por encima de la expectativa que generan los jugadores. Mboladinga se convirtió en un símbolo del pueblo congoleño por encima de lo futbolístico. Lumumba es sinónimo de resistencia, orgullo, independencia y patriotismo, razones por las cuales su presencia es una demostración patria.

La ausencia de Lumumba en el primer partido ante Portugal se debe a las restricciones de Estados Unidos por el brote interno de ébola en el país africano. Cabe destacar que Michel Kuka hizo cuarentena 20 días antes del Mundial y se comprobó que no contraía el virus, sin embargo, el gobierno estadounidense no se fía de ello. Contra los lusos fue en Houston, Texas, mientras que este partido ante Colombia será en Guadalajara, México, país con más flexibilidad en los accesos.

El duelo que tendrá a Lumumba como espectador de lujo en la tribuna congoleña se llevará a cabo este próximo martes 23 de junio a las 9:00 p.m., hora de Colombia. La selección cafetera llega con la obligación de ganar si no quiere definir todo en la última fecha contra Portugal, mientras que una heroica Congo, que viene de sacarle un punto histórico al equipo de Cristiano Ronaldo, busca su primera victoria en mundiales. El partido se podrá seguir en Caracol TV, RCN TV, DirecTV y Disney+.

Lea también: ¿James Rodríguez debe ser titular contra Congo? Así está el debate que divide a Colombia en el Mundial

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