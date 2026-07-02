El turno de Luis Díaz: tras el brillo de Kane y Olise, el guajiro lidera a Colombia ante Ghana

Si Harry Kane es el héroe inglés y Michael Olise la sensación francesa, las esperanzas de Colombia en el Mundial 2026 reposan sobre el otro atacante estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz.

El camino de Colombia en las fases directas de eliminación tiene una primera parada este viernes frente a Ghana en Kansas City (8:30 p.m.).

Por distintos motivos, incluida la inactividad de James Rodríguez, la escuadra cafetera se presentó en el torneo de Norteamérica rodeada de dudas, pero sus rivales ya han comenzado a seguirla con atención al comprobar su rendimiento en la fase de grupos.

El último en sumarse a los halagos fue el seleccionador español, Luis de la Fuente, que el miércoles no dudó en incluir a Colombia en el ramillete de aspirantes.

“Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora”, afirmó De la Fuente, que en 2024 sufrió ante Colombia una de sus únicas tres derrotas con la Roja.

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“Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta. No hay más que ver la delantera que tiene”, dijo el técnico español apuntando directamente a la línea que comanda Luis Díaz.

A sus 29 años, el punzante extremo está ante su primera oportunidad de dejar huella en un Mundial para Colombia, donde ya es el principal referente por delante de James.

En Rusia 2018 se quedó fuera de la lista por una lesión de última hora. Cuatro años después, la dolorosa ausencia de Colombia en Catar lo privó del gran escaparate después de que el Liverpool pagara más de 45 millones de euros (50 millones de dólares) al Oporto por sus servicios.

Un año después, afrontó una complicada situación personal con el secuestro de su padre en Colombia durante 12 días por la guerrilla del ELN.

En 2025, el Bayern subió aún más la apuesta al entregarle al Liverpool un cheque de 75 millones de euros (85 millones de dólares) por el guajiro, que un año atrás había sido clave para que Colombia alcanzara la final de la Copa América.