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Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica

Aún faltan por definirse nueve cupos para la siguiente fase de la copa mundo, para conocer el nuevo campeón.

  • La selección de Francia, subcampeona del mundo, y una de las favoritas para el título en Norteamérica es una de las clasificadas a octavos de final, fase que arranca el sábado. FOTO TOMADA X@FIFAcom
    La selección de Francia, subcampeona del mundo, y una de las favoritas para el título en Norteamérica es una de las clasificadas a octavos de final, fase que arranca el sábado. FOTO TOMADA X@FIFAcom
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Con el desarrollo de los juegos de los 16avos de final del Mundial de Norteamérica se siguen conociendo los clasificados a los octavos de final y se dan las primeras llaves que arrancarán el próximo sábado 4 de julio.

Con la clasificación de Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos ya se han conformado las primeras llaves de los octavos de final que arrancan el sábado 4 de julio y se extienden hasta el 7 del mismo mes, cuando se conocerán los clasificados a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica.

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Calendario y fechas de los primeros partidos de octavos de final

El sábado 4 de julio en Filadelfia y Houston se vivirán los dos primeros duelos de los octavos con los compromisos Paraguay vs. Francia y Canadá vs. Marruecos.

Los franceses, liderados por Kylian Mbappé, favoritos para el título, llegan a esta instancia tras vencer 3-0 a Suecia, mientras que la sorprendente Paraguay avanzó al dejar en el camino a Alemania, otra de las favoritas, a la cual derrotó por penales tras el empate 1-1 (4-3 en los penales).

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El otro duelo del día será el que disputen Canadá y Marruecos, que dejaron en el camino a Sudáfrica y Países Bajos, respectivamente.

Canadá fue el primer anfitrión en conseguir el paso a los octavos de final, tras vencer, con un agónico 1-0 a Sudáfrica, mientras que Marruecos dejó en el camino a Países Bajos en los penales 3-2 tras el empate 1-1 en el juego que se fue hasta extratiempo.

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El domingo, 5 de julio, el turno será para el otro sudamericano, Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti; el pentacampeón se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, duelo que se disputará en Nueva Jersey.

México, por su parte, espera al clasificado entre Inglaterra y República del Congo, que se miden este miércoles a las 11:00 a.m. en Atlanta.

Entre este miércoles y el viernes, cuando se cierra la fase de 16avos, se conocerán los otros nueve clasificados a octavos que están pendientes por definirse.

¿Cuáles son las llaves de 16avos que faltan por definir a sus clasificados?
Las llaves que faltan por definir son los clasificados a los octavos de final del Mundial de Norteamérica: Portugal-Croacia, España-Austria, Bélgica-Senegal, Estados Unidos-Bosnia, Argentina-Cabo Verde, Australia-Egipto, Suiza-Argelia y Colombia-Ghana.
¿Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial 2026?
Los octavos de final comenzarán oficialmente el sábado 4 de julio de 2026 y se extenderán hasta el martes 7 de julio, definiendo a los ocho clasificados a los cuartos de final del torneo internacional.
¿Cuáles son los primeros partidos confirmados de octavos de final?
Las primeras tres llaves confirmadas son: Francia vs. Paraguay (sábado 4 de julio), Canadá vs. Marruecos (sábado 4 de julio) y Brasil vs. Noruega (domingo 5 de julio). México espera por su rival definitivo.

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