Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica

Con el desarrollo de los juegos de los 16avos de final del Mundial de Norteamérica se siguen conociendo los clasificados a los octavos de final y se dan las primeras llaves que arrancarán el próximo sábado 4 de julio.
Con la clasificación de Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos ya se han conformado las primeras llaves de los octavos de final que arrancan el sábado 4 de julio y se extienden hasta el 7 del mismo mes, cuando se conocerán los clasificados a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica.
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