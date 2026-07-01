Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica

Con la clasificación de Brasil, Paraguay, Canadá, México, Noruega, Francia y Marruecos ya se han conformado las primeras llaves de los octavos de final que arrancan el sábado 4 de julio y se extienden hasta el 7 del mismo mes, cuando se conocerán los clasificados a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica.

Con el desarrollo de los juegos de los 16avos de final del Mundial de Norteamérica se siguen conociendo los clasificados a los octavos de final y se dan las primeras llaves que arrancarán el próximo sábado 4 de julio.

El sábado 4 de julio en Filadelfia y Houston se vivirán los dos primeros duelos de los octavos con los compromisos Paraguay vs. Francia y Canadá vs. Marruecos.

Los franceses, liderados por Kylian Mbappé, favoritos para el título, llegan a esta instancia tras vencer 3-0 a Suecia, mientras que la sorprendente Paraguay avanzó al dejar en el camino a Alemania, otra de las favoritas, a la cual derrotó por penales tras el empate 1-1 (4-3 en los penales).

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El otro duelo del día será el que disputen Canadá y Marruecos, que dejaron en el camino a Sudáfrica y Países Bajos, respectivamente.

Canadá fue el primer anfitrión en conseguir el paso a los octavos de final, tras vencer, con un agónico 1-0 a Sudáfrica, mientras que Marruecos dejó en el camino a Países Bajos en los penales 3-2 tras el empate 1-1 en el juego que se fue hasta extratiempo.

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El domingo, 5 de julio, el turno será para el otro sudamericano, Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti; el pentacampeón se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, duelo que se disputará en Nueva Jersey.

México, por su parte, espera al clasificado entre Inglaterra y República del Congo, que se miden este miércoles a las 11:00 a.m. en Atlanta.

Entre este miércoles y el viernes, cuando se cierra la fase de 16avos, se conocerán los otros nueve clasificados a octavos que están pendientes por definirse.