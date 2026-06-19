Lamine Yamal afirmó que es “innecesario” jugar 90 minutos vs. Arabia y respondió a críticas contra la Selección España

Gran foco de interés tuvo la selección española en la concentración de Chattanooga, después de que Lamine Yamal tomara la palabra para señalar que considera “muy pronto e innecesario” disputar el partido completo ante Arabia Saudita, este domingo 21 de junio en la segunda jornada del Mundial.
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“Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, declaró en una entrevista con la televisión pública española el joven jugador que viene recuperándose de una importante lesión.