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“La gente pide el campeonato”: Lorenzo habló de la presión en el Mundial

El técnico advirtió que el duelo ante Ghana será de alta exigencia y destacó el crecimiento del rival africano, con varios jugadores en el fútbol europeo. Además, insistió en la necesidad de mantener la concentración en esta fase decisiva del Mundial.

  • Néstor Lorenzo durante el encuentro de Colombia frente a Portugal. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Néstor Lorenzo durante el encuentro de Colombia frente a Portugal. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Néstor Lorenzo analizó el nivel de Ghana en la antesala del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y advirtió que la Selección Colombia deberá afrontar un compromiso de máxima exigencia. El entrenador reconoció el crecimiento del conjunto africano y la calidad de varios de sus futbolistas, muchos de ellos con presencia en importantes clubes europeos, lo que eleva el grado de dificultad del enfrentamiento.

El seleccionador fue enfático al señalar que, en esta instancia del torneo, no existen rivales accesibles y que la concentración deberá ser absoluta para poder avanzar en la competición. En ese sentido, insistió en la importancia de mantener el equilibrio entre precaución táctica e identidad de juego.

“Sé que es un buen equipo, algunos jugadores están en buenos clubes de Europa. Va a ser un rival difícil, no hay fáciles. Tomaremos las precauciones del caso manteniendo nuestra identidad”, afirmó Lorenzo.

El técnico también se refirió al contexto que rodea a la Selección Colombia, destacando el crecimiento de la ilusión de la afición y el aumento de la exigencia alrededor del equipo, que ahora es visto como un serio aspirante a instancias decisivas del Mundial.

“La gente está ilusionada. Me contrataron para clasificar al Mundial y ahora la gente te pide el campeonato. Este rival nos demostró un crecimiento propio de la exigencia a un nivel mayor”, concluyó el entrenador, dejando claro que el combinado nacional afronta un escenario marcado por la presión y la ambición en esta fase del torneo.

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