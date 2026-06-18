Camarógrafo arrollado en partido Colombia vs. Uzbekistán recibió detallazo de Khusanov: “lo siento”

El partido entre Colombia y Uzbekistán dejó grabado uno de los momentos curiosos en el Mundial 2026; este ocurrió al minuto 33 cuando el defensa Abdukodir Khusanov fue a cortar el avance de Luis Díaz. En esa acción, el jugador del Manchester City se llevó por delante a un camarógrafo, a quien le ofreció disculpas con un detalle.
En el intento por detener al extremo del Bayern Múnich, el defensor uzbeko se barrió con fuerza y tumbó a Díaz, sin contar con que también arrolló a quien venía acompañando la jugada con su cámara. El momento quedó registrado en la transmisión oficial del encuentro.