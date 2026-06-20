Julián Quiñones vive un sueño: le renovaron contrato en Arabia con una cláusula carísima después de su gol en el Mundial

México le cambió la vida a Julián Quiñones. No solo porque, desde que tenía 16 años, cuando llegó desde la escuela Fútbol Paz de Cali a la cantera de Tigres de Monterrey, la situación financiera de su casa cambió. También porque el país norteamericano, en el que el futbolista nacido en Magüí Payán, Nariño, el 23 de marzo de 1997, vivió hasta 2024, fue el que le permitió cumplir uno de sus grandes sueños: jugar un Mundial.
Quiñones es uno de los delanteros de la Selección de México en Norteamérica 2026. De hecho, el futbolista, que recibió la acreditación oficial que lo naturalizaba como ciudadano mexicano el 11 de octubre del 2023, marcó el primer gol de esta Copa del Mundo el 11 de junio pasado en el estadio Azteca de CDMX.