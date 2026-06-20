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Julián Quiñones vive un sueño: le renovaron contrato en Arabia con una cláusula carísima después de su gol en el Mundial

El futbolista colombo-mexicano, de 29 años, anotó el primer gol del Mundial Norteamérica 2026. Fue el goleador de la Liga árabe la temporada pasada.

  • El futbolista colombo-mexicano Julián Quiñones es una de las figuras de la Selección de México en el Mundial de Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista colombo-mexicano Julián Quiñones es una de las figuras de la Selección de México en el Mundial de Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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México le cambió la vida a Julián Quiñones. No solo porque, desde que tenía 16 años, cuando llegó desde la escuela Fútbol Paz de Cali a la cantera de Tigres de Monterrey, la situación financiera de su casa cambió. También porque el país norteamericano, en el que el futbolista nacido en Magüí Payán, Nariño, el 23 de marzo de 1997, vivió hasta 2024, fue el que le permitió cumplir uno de sus grandes sueños: jugar un Mundial.

Quiñones es uno de los delanteros de la Selección de México en Norteamérica 2026. De hecho, el futbolista, que recibió la acreditación oficial que lo naturalizaba como ciudadano mexicano el 11 de octubre del 2023, marcó el primer gol de esta Copa del Mundo el 11 de junio pasado en el estadio Azteca de CDMX.

Por ese tanto, Julián quedará en la historia del fútbol mexicano. También en la del balompié internacional. ¿No cree? Solo piense en algo: 16 años después, el jugador sudafricano Siphiwe Tshabalala, quien marcó la primera diana del Mundial del 2010, aún sigue siendo recordado en todo el planeta por esa diana y la celebración que hizo.

¿Quiñones tiene un nuevo contrato en Arabia Saudita?

Marcar un gol en el Mundial puede cambiarle la vida a alguien. Quiñones, que tuvo una buena temporada con el Al-Qadsiah de la Liga de Arabia antes de llegar a la Copa del Mundo de Norteamérica, parece que ya está disfrutando de los beneficios que ofrece quedar en la historia. Aunque ya había hecho méritos.

El jugador, de 29 años, fue el goleador de la Liga de Arabia en la temporada que recién finalizó: anotó 33 goles en el rentado local y le ganó la pelea por la bota de oro a jugadores como Ivan Tiney, y Cristiano Ronaldo, quienes finalizaron segundo y tercero en ese listado con 32 y 28 dianas, respectivamente.

Esa buena temporada llevó a que los dueños de su equipo le ofrecieran, antes de que se terminara la temporada, un nuevo contrato. Quiñones llegó a suelo árabe en 2024, después de brillar con el América de México, uno de los grandes del país del que se naturalizó. En mayo, antes del Mundial, le ofrecieron una prórroga contractual de 3 años más hasta 2029, y le subieron el salario: se ganará 9 millones de dólares en cada campaña que juegue con Al-Qadsiah.

Además, le pusieron una buena cláusula de recesión. Los dueños del equipo suponían que, después de hacer un buen Mundial, podrían llegarle ofertas. Después de lo que hizo en Ciudad de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo, su nombre empezó a sonar con más fuerza. Por eso, le pusieron una cláusula de recesión de 17 millones de dólares estadounidenses que, al cambio de este sábado, son más de 290 millones de pesos mexicanos.

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