Luis Felipe Yagüe Cotazo, quien se hizo conocido en redes sociales como “el señor de la panela”, le ajustó la banda presidencial a Abelardo de la Espriella en la posesión, en un gesto que rompió el protocolo habitual de la ceremonia y que le dio un toque de emoción.

Abelardo de la Espriella había invitado personalmente a Yagüe a la ceremonia en Cali. El vendedor llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acompañado de su hija y contó a Blu Radio que vivía el momento con emoción y gratitud hacia el respaldo recibido desde Caquetá y el resto del país. Durante el acto protocolario, fue el encargado de ajustar la banda presidencial sobre el pecho del nuevo mandatario, gesto que generó aplausos entre los asistentes y se viralizó de inmediato. Antes de viajar, había adelantado en redes: “¡Porque lo prometido es deuda!”, al confirmar que ya tenía listo el traje para la ocasión.

Yagüe, de 74 años, recorre desde hace años las calles de Florencia ofreciendo panela, café, huevos y miel. Se hizo viral semanas atrás, cuando un docente de la Universidad de la Amazonia, identificado en redes como Franklin Gamboa, grabó y publicó un video en el que le anunciaba al vendedor que dejaría de comprarle por sus preferencias políticas tras las elecciones presidenciales. El profesor difundió inicialmente la grabación con el rostro oculto.

El video generó una ola de rechazo que se tradujo en respaldo masivo hacia el vendedor: cientos de personas compartieron su número de contacto para impulsar sus ventas. Yagüe reportó después más de tres mil mensajes de WhatsApp pendientes por responder. Según medios locales, el docente señalado bloqueó sus redes sociales y eliminó las publicaciones relacionadas con el caso, mientras se anunciaron denuncias ante organismos de control.

Luz Helena Yagüe Rodríguez, hija del comerciante, explicó que su padre no autorizó ser grabado ni que el video circulara, y que durante el encuentro con el docente él se limitó a escuchar, sin entrar en discusión política. Don Luis, por su parte, aseguró en distintas entrevistas que interpretó el episodio de forma positiva y no guarda resentimiento contra quien lo grabó.

De la Espriella anunció que pedirá a sus ministros asesorar al vendedor y que, a partir de su caso, impulsará programas de emprendimiento para paneleros del país. Yagüe, sin embargo, señaló que su participación en la posesión no cambiará su rutina: antes de viajar dejó organizadas sus ventas de la semana en Florencia y previó retomar sus recorridos habituales a los pocos días.