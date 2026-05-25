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Estos son los jugadores que repetirán Mundial con Colombia

Nueve futbolistas que estuvieron en Rusia 2018 hacen parte de la lista de 26 convocados para el actual Mundial.

  • Juan Fernado Quintero y James Rodríguez, repetirán Mundial, para Luis Díaz será el primero. FOTO GETTY
    Juan Fernado Quintero y James Rodríguez, repetirán Mundial, para Luis Díaz será el primero. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La Selección Colombia ya tiene definida su lista de convocados para el Mundial y, dentro de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo, hay un grupo de futbolistas que aportará experiencia mundialista al equipo cafetero.

En total, ocho jugadores repetirán participación en una Copa del Mundo y volverán a representar al país en el torneo más importante del fútbol internacional.

Los jugadores que repiten Mundial son David Ospina, Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias, Johan Mojica, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

La mayoría de estos futbolistas hicieron parte de la anterior participación de Colombia en el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que la Tricolor alcanzó los octavos de final y dejó actuaciones destacadas.

Experiencia para liderar a la Tricolor

La presencia de jugadores con experiencia mundialista representa un aspecto clave para el cuerpo técnico de Lorenzo, que combinará referentes consolidados con futbolistas que vivirán su primera Copa del Mundo.

Nombres como James Rodríguez, David Ospina y Juanfer Quintero han sido protagonistas de algunos de los momentos más importantes de Colombia en los últimos años y ahora tendrán la responsabilidad de liderar a una nueva generación en la cita mundialista.

Conozca: Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

Además, defensores como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica y Jéfferson Lerma aportarán recorrido internacional y conocimiento de la competencia, mientras que Camilo Vargas y Santiago Arias volverán a tener la oportunidad de disputar el máximo torneo de selecciones.

Con esta base de experiencia y juventud, Colombia buscará volver a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol mundial.

Continúe leyendo: ¿Néstor Lorenzo seguirá con la Selección Colombia después del Mundial 2026? Esto contestó al ser interrogado

Bloque de preguntas y respuestas:

¿James Rodríguez jugará el Mundial 2026 con Colombia?
Sí. James Rodríguez integra la lista de convocados de Colombia y repetirá participación mundialista, siendo uno de los referentes de experiencia del equipo nacional.
¿Qué jugadores tienen experiencia mundialista en la Selección Colombia 2026?
Entre los convocados con experiencia en Copas del Mundo aparecen James Rodríguez, David Ospina, Juan Fernando Quintero, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica, Santiago Arias, Camilo Vargas y Jéfferson Lerma.
¿Cuántos jugadores de Rusia 2018 estarán en el Mundial 2026 con Colombia?
Nueve jugadores que hicieron parte del proceso mundialista de Rusia 2018 volverán a representar a la Selección Colombia en el Mundial de 2026 bajo el mando de Néstor Lorenzo.

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