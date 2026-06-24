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Juan Fernando Quintero llegó a 50 partidos con la Selección y fue protagonista en el gol de Daniel Muñoz ante Congo

El antioqueño de 33 años, disputa su tercer Mundial con la Tricolor, tras iniciar en Río de Janiero 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.

  • El volante antioqueño llegó a 50 partidos con la camiseta de la Selección Colombia, en sus 14 años que ajusta siendo convocado con la Tricolor. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
    El volante antioqueño llegó a 50 partidos con la camiseta de la Selección Colombia, en sus 14 años que ajusta siendo convocado con la Tricolor. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Los aficionados que llegaron al estadio Akron de Guadalajara para acompañar a Colombia empezaron a corear el nombre de Juan Fernando Quintero, quien ingresó al campo a los 58 minutos en lugar de James Rodríguez quien le entregó al cinta de capitán.

Su llegada al partido le dio otra dinámica al juego, con sus acertados pases, y fue quien inició la jugada para el gol de Daniel Muñoz, a los 75 minutos, con el cual, Colombia llegó a seis puntos, clasificada a la siguiente fase del Mundial e invicta en el Mundial de Norteamérica.

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Quintero no sabía, pero al final del partido, el periodista Juan Pablo Hernández, de Caracol, le confirmó que había disputado el partido número 50 con la Selección, por lo cual se mostró emocionado y agradecido por seguir haciendo historia con la Tricolor.

“La verdad hermano no sabía, pero que bonito, buena cifra, muy alegre porque lo que estamos logrando como equipo, feliz por la victoria y por este acompañamiento que tenemos de los aficionados en el Mundial”, comentó Quintero.

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El antioqueño mencionó también que “lo más importante es que clasificamos, y los 50 partidos son un matiz bonito, agradecido con Dios, por estos 14 años en la Selección y la alegría de estar clasificados, pero acá nadie se puede relajar y ahora es pensar en la siguiente rival, una gran selección, histórica y en la que queremos tener un gran resultado para terminar primeros”.

Quintero se refiere al duelo del sábado, ante Portugal, que se disputará en Miami, alas 6:30 de la tarde, en el cierre del Grupo K.

Las cifras de Juan Fernando Quintero con Colombia

Juan Fernando llegó a 50 partidos con la camiseta de la Selección Colombia, con la que ha marcado seis goles y ha dado 12 asistencias, incluida la del gol de Muñoz, para el triunfo 1-0 ante República del Congo, en la segunda fecha de los cafeteros en el Mundial de Norteamérica.

Esos 50 partidos están distribuidos así: 25 partidos amistosos, 3 por Copa América, 8 por Copa Mundo y 14 en Eliminatorias.

Sus goles se han registrado en partidos amistosos (2), Copa Mundo (2) y Eliminatorias (2), además registra 12 asistencias distribuidas así 7 en amistosos, 3 en Copa Mundo y 2 en Eliminatorias.

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