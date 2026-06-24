Juan Fernando Quintero llegó a 50 partidos con la Selección y fue protagonista en el gol de Daniel Muñoz ante Congo

Los aficionados que llegaron al estadio Akron de Guadalajara para acompañar a Colombia empezaron a corear el nombre de Juan Fernando Quintero, quien ingresó al campo a los 58 minutos en lugar de James Rodríguez quien le entregó al cinta de capitán.

Su llegada al partido le dio otra dinámica al juego, con sus acertados pases, y fue quien inició la jugada para el gol de Daniel Muñoz, a los 75 minutos, con el cual, Colombia llegó a seis puntos, clasificada a la siguiente fase del Mundial e invicta en el Mundial de Norteamérica.

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Quintero no sabía, pero al final del partido, el periodista Juan Pablo Hernández, de Caracol, le confirmó que había disputado el partido número 50 con la Selección, por lo cual se mostró emocionado y agradecido por seguir haciendo historia con la Tricolor.

“La verdad hermano no sabía, pero que bonito, buena cifra, muy alegre porque lo que estamos logrando como equipo, feliz por la victoria y por este acompañamiento que tenemos de los aficionados en el Mundial”, comentó Quintero.

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El antioqueño mencionó también que “lo más importante es que clasificamos, y los 50 partidos son un matiz bonito, agradecido con Dios, por estos 14 años en la Selección y la alegría de estar clasificados, pero acá nadie se puede relajar y ahora es pensar en la siguiente rival, una gran selección, histórica y en la que queremos tener un gran resultado para terminar primeros”.

Quintero se refiere al duelo del sábado, ante Portugal, que se disputará en Miami, alas 6:30 de la tarde, en el cierre del Grupo K.