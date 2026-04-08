James vuelve a la normalidad y deja atrás los rumores de una enfermedad grave tras su deshidratación

El colombiano James Rodríguez ha retomado los entrenamientos con total normalidad en el Minnesota United, luego del fuerte cuadro de deshidratación que sufrió durante su reciente convocatoria con la Selección Colombia. Su regreso no solo representa una buena noticia en lo deportivo, sino que también pone fin a las especulaciones sobre una posible enfermedad grave que surgieron tras su hospitalización. De esta manera, se confirman las versiones entregadas a este diario previamente por fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol, las cuales habían desmentido cualquier situación de gravedad en la salud del mediocampista. Según estas fuentes, James llegó en condiciones aptas a la convocatoria y su estado fue monitoreado bajo los protocolos habituales.

Desde el entorno médico vinculado a la Federación se explicó que cada jugador convocado pasa por rigurosos controles, incluyendo exámenes de sangre y valoraciones físicas completas, lo que permite tener un diagnóstico preciso de su estado. Además, existe comunicación constante con los cuerpos médicos de los clubes para conocer cualquier tratamiento específico o restricción previa. “James estaba preparado para jugar los minutos que jugó, necesitaba ritmo y ningún síntoma hacía presagiar que no estuviera apto para la competencia. Ya entran otros factores, como la alimentación, el calor y otras variables que pueden afectar a cualquier deportista de alto rendimiento”, señaló una de las fuentes consultadas.

La Federación continúa atenta a su evolución y mantiene contacto permanente con su club, con el objetivo de garantizar una recuperación completa y sin contratiempos. En ese sentido, el panorama es positivo para el colombiano, quien ya trabaja a la par de sus compañeros. Si todo avanza según lo previsto, James podría volver a la competencia este sábado, cuando el Minnesota United visite al San Diego FC desde las 9:30 p.m. (hora de Colombia).