James vuelve a la normalidad y deja atrás los rumores de una enfermedad grave tras su deshidratación

El colombiano James Rodríguez ha retomado los entrenamientos con total normalidad en el Minnesota United, luego del fuerte cuadro de deshidratación que sufrió durante su reciente convocatoria con la Selección Colombia. Su regreso no solo representa una buena noticia en lo deportivo, sino que también pone fin a las especulaciones sobre una posible enfermedad grave que surgieron tras su hospitalización.
De esta manera, se confirman las versiones entregadas a este diario previamente por fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol, las cuales habían desmentido cualquier situación de gravedad en la salud del mediocampista. Según estas fuentes, James llegó en condiciones aptas a la convocatoria y su estado fue monitoreado bajo los protocolos habituales.