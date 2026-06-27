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James reconoció virtudes de Portugal, entrega de sus compañeros y reflexionó sobre Ghana, el próximo rival

El capitán de la Selección Colombia espera que todos se recuperen en los cinco días que tendrán hasta el duelo de 16avos, el viernes 3 de julio.

  • James Rodríguez, capitán de Colombia, felicitó a sus compañeros por el buen juego ante Portugal y mencionó que Ghana seguramente será un fuerte opositor el viernes. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez, capitán de Colombia, felicitó a sus compañeros por el buen juego ante Portugal y mencionó que Ghana seguramente será un fuerte opositor el viernes. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Tras el empate 0-0 entre Colombia y Portugal que confirmó a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el primer lugar del Grupo K, el capitán cafetero, James Rodríguez, quien fue uno de los jugadores destacados del compromiso, resaltó la entrega de sus compañeros y el nivel del rival al que se enfrentaron.

Al finalizar el partido, James mencionó que tal y como lo había dicho antes, jugar ante equipos grandes es bueno, ya que te abren espacios y dejan jugar, porque salen a proponer, y eso permite que tengas opciones de buscar el gol.

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“Hicimos un gran partido, solo nos faltó el gol. El juego fue excelente en todas las líneas, nos hemos medido ante un equipo grande, con jugadores de experiencia que juegan en clubes importantes y tienen historia y lo hicimos bien”.

De igual forma se refirió al rival de 16avos de final, Ghana, un equipo africano que seguramente también será un contrincante complejo, que los exigirá bastante. “Son rivales duros, físicos, muy parecido a lo que fue el Congo, que dejan jugar menos, pero ahora tenemos unos días para recuperarnos para lo que sigue”.

Y es que el equipo, ahora tendrá que viajar a Kansas para preparar el duelo del viernes, 3 de julio ante Ghana, a las 8:30 de la noche, con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial de Norteamérica.

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¿Cómo le ha ido a Colombia ante rivales africanos en los mundiales?

Hay que recordar que Colombia, en el historia del Mundial ante equipos de África lleva tres victorias y una derrota.

Los triunfos han sido el 1-0 ante Túnez en el Mundial de Francia 1998 con tanto de Léider Preciado, 2-1 ante Corta de Marfil, en el Mundial de Brasil 2014 con tantos de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero y el 1-0 ante Senegal, en el Mundial de Rusia 2018 con tanto de Yerry Mina.

La única derrota data del Mundial de Italia 90 cuando perdió ante Camerún 2-1.

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