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Video | ¡De aplaudir! Niño de Uzbekistán fue consolado por hinchas colombianos en el Azteca

En medio de la multitud colombiana presente en el estadio Ciudad de México, un niño que al parecer estaba hinchando por Uzbekistán estaba llorando en las tribunas. Esto fue lo que pasó.

  • La marea amarilla que estuvo dentro del estadio Azteca animaron a un niño que al parecer lloraba por la derrota de Uzbekistán. Fotos: Juan Antonio Sánchez y captura video de X @DailyTurkic
    La marea amarilla que estuvo dentro del estadio Azteca animaron a un niño que al parecer lloraba por la derrota de Uzbekistán. Fotos: Juan Antonio Sánchez y captura video de X @DailyTurkic
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Uzbekistán es una nación joven con apenas 35 años de existencia que nació de la disolución de la Unión Soviética. En estas tres décadas, su clasificación al Mundial 2026, donde debutó ante Colombia, es uno de los logros más importantes deportivamente, algo que alimentó la ilusión de los uzbekos.

La selección asiática inició su camino en las copas del mundo ante una Colombia que, a pesar de que el partido era en Ciudad de México, parecía local con una marea amarilla que se tomó el máximo escenario de los mexicanos. De los 80.824 espectadores reportados por Fifa, medios presentes en el escenario estiman que alrededor de 70.000 aficionados eran simpatizantes de Colombia.

Lea también | Video | Alegría e ilusión: así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Colombia en la previa del debut vs. Uzbekistán

En medio de esa mancha amarilla hizo presencia la hinchada uzbeka que llegó para ver por primera vez a su equipo en una copa del mundo. Así como los hinchas colombianos, estuvieron alentando durante algo más de 90 minutos, sin embargo, el resultado fue para el elenco cafetero.

Dicha derrota llevó a que un niño simpatizante de Uzbekistán que estaba abrazando una replica del trofeo más ansiado por selecciones rompiera en llanto en medio de la multitud colombiana. Ante lo ocurrido, los simpatizantes de la tricolor comenzaron a gritar el nombre de su rival y a darle ánimo al menor.

La escena fue grabada y se viralizó en las redes sociales, donde internautas aplaudieron el gesto y dejaron claro que más que un evento deportivo, el Mundial une diferentes culturas alrededor de un balón y 11 jugadores dejando todo en la cancha.

Lea más: ¿Quién manda en el Mundial 2026 y dónde se ubica Colombia? Así quedó el ranking de las 48 selecciones tras la primera ronda

¿Cuándo vuelven a jugar Colombia y Uzbekistán en el grupo K?

El duelo entre sudamericanos y asiáticos se lo llevaron los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes ganaron 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Con este resultado, Colombia quedó líder del grupo K con 3 puntos mientras que Uzbekistán ocupa el último lugar de la tabla.

En la segunda fecha el elenco colombiano jugará ante República Democrática del Congo, este partido será el próximo martes, 23 de junio, a las 9:00 p. m.

El otro cotejo será el mismo día, a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia, entre Portugal y Uzbekistán, donde los dirigidos por el campeón del mundo, Fabio Cannavaro, llegan con la intención de sorprender al elenco comandado por Cristiano Ronaldo y sumar puntos para seguir con vida en el certamen.

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Preguntas y respuestas

¿Qué partidos del Mundial se juegan este viernes 19 de junio?
La jornada mundialista incluye los duelos: Estados Unidos vs. Australia (2:00 p.m.), Marruecos vs. Escocia (5:00 p.m.), Brasil vs. Haití (7:30 p.m.) y Turquía vs. Paraguay (10:00 p.m.), todos en horario colombiano.
¿Qué pasaría si Colombia gana los dos juegos restantes?.
Arrancar con triunfo le permite a Colombia tomar la ventaja y por ello, si logra ganar los otros duelos pendientes del grupo ante Congo y Portugal, sería líder en solitario y ningún rival lo podría igualar, avanzando como primero de su grupo
¿Cómo quedó el partido de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?
La Selección Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México en su debut correspondiente al Grupo K.
¿Quién es el director técnico de la selección de Uzbekistán?
El seleccionador del equipo asiático es el histórico exfutbolista italiano y campeón del mundo en 2006, Fabio Cannavaro.

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