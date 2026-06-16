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Guillermo Ochoa, arquero de México, confirma que tras el Mundial le dirá adiós al fútbol

El guardameta, a sus 40 años, marca un hecho histórico: ajusta seis mundiales disputados igualando el registro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

  • El veterano arquero mexicano Guillermo Ochoa vivió un emotivo momento al leer la carta que su hija Lucciana le escribió, ahora que está disputando su sexto mundial. FOTO INSTRAGRAM
    El veterano arquero mexicano Guillermo Ochoa vivió un emotivo momento al leer la carta que su hija Lucciana le escribió, ahora que está disputando su sexto mundial. FOTO INSTRAGRAM
Agencia AFP
hace 57 minutos
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El guardameta Guillermo Ochoa, que vive a sus 40 años su sexta Copa del Mundo con la selección de México, abrió el lunes la puerta a su retiro del fútbol en una entrevista con la FIFA: “Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol”.

Ochoa comparte junto al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo el récord de seis presencias en la fase final del Mundial, aunque fue suplente en el partido inaugural de la edición de Norteamérica 2026 entre México y Sudáfrica (2-0).

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En sus declaraciones para ‘Letters that unite’ (Letras que unen), de la FIFA, Ochoa comienza leyendo emocionado una carta escrita por su hija Lucciana, en la que le alienta para llegar lejos en el Mundial.

Pero al terminarla, y ya entre lágrimas, Ochoa se sinceró sobre cómo vislumbra su vida y su carrera más allá del Tricolor.

“La selección de México siempre ha sido en mi carrera, en mi vida, mi brújula, mi dirección, no entiendo mi carrera sin la selección, no sé qué sería de mi carrera sin la selección, ahora que termine la selección no le veo más sentido al fútbol, ​​no le veo más sentido a seguir jugando”, declaró el antiguo arquero del Club América o del Málaga, entre otros.

“He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”, concluyó el arquero de Guadalajara.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial?

La segunda salida de México en el Mundial de Norteamérica será este jueves, 18 de junio, en el duelo ante Corea del Sur, el clásico del Grupo A, ya que ambas selecciones tienen tres puntos, producto de una victoria en la primera fecha.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo A?

El Grupo A es liderado por México y Corea del Sur, ambos con tres puntos, producto de las victorias en la primera fecha, con resultados de 2-0 ante Sudáfrica y 2-1 a Chequia, respectivamente.

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