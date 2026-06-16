Guillermo Ochoa, arquero de México, confirma que tras el Mundial le dirá adiós al fútbol

El guardameta Guillermo Ochoa, que vive a sus 40 años su sexta Copa del Mundo con la selección de México, abrió el lunes la puerta a su retiro del fútbol en una entrevista con la FIFA: “Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol”.

Ochoa comparte junto al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo el récord de seis presencias en la fase final del Mundial, aunque fue suplente en el partido inaugural de la edición de Norteamérica 2026 entre México y Sudáfrica (2-0).

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En sus declaraciones para ‘Letters that unite’ (Letras que unen), de la FIFA, Ochoa comienza leyendo emocionado una carta escrita por su hija Lucciana, en la que le alienta para llegar lejos en el Mundial.