Video | Cristiano Ronaldo rompió sequía con doblete ante Uzbekistán en Mundial-2026; vea aquí sus goles

Cristiano Ronaldo, la única estrella del Campeonato Mundial de Norteamérica que faltaba por convertir gol, logró, por fin, inflar las redes contrarias.

Este martes, ante Uzbekistán, en la segunda jornada del Grupo K, el astro portugués, de 41 años de edad, continuó dándole brillo a su gran palmarés.

Cristiano, que es junto a Lionel Messi (Argentina) y Guillermo Ochoa (México) los únicos jugadores en la historia en disputar seis Mundiales, venía de ser bastante criticado luego del empate de la selección lusa en el empate 1-1 ante RD Congo, duelo en el que no marcó gol. Ahora, Ronaldo es el único jugador en la historia en marcar en seis mundiales.

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Ante el cuadro asiático, rompió con una negativa racha con su combinado, con el que no convertía desde su gol de penal ante Ghana en Catar 2022, antes de una eliminación en cuartos.

Tras 231 partidos con Portugal, acumula ahora 145 tantos.