Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Cristiano Ronaldo rompió sequía con doblete ante Uzbekistán en Mundial-2026; vea aquí sus goles

Cristiano Ronaldo es el único jugador que ha anotado en seis Mundiales. En su historial en este certamen suma 10 tantos en 24 partidos.

  • Cristiano Ronaldo, único jugador en anotar gol en seis mundiales. FOTO: @Cristiano
    Cristiano Ronaldo, único jugador en anotar gol en seis mundiales. FOTO: @Cristiano
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Cristiano Ronaldo, la única estrella del Campeonato Mundial de Norteamérica que faltaba por convertir gol, logró, por fin, inflar las redes contrarias.

Este martes, ante Uzbekistán, en la segunda jornada del Grupo K, el astro portugués, de 41 años de edad, continuó dándole brillo a su gran palmarés.

Cristiano, que es junto a Lionel Messi (Argentina) y Guillermo Ochoa (México) los únicos jugadores en la historia en disputar seis Mundiales, venía de ser bastante criticado luego del empate de la selección lusa en el empate 1-1 ante RD Congo, duelo en el que no marcó gol. Ahora, Ronaldo es el único jugador en la historia en marcar en seis mundiales.

Amplíe la noticia: Cristiano Ronaldo, ¿un problema para Portugal en el Mundial?

Ante el cuadro asiático, rompió con una negativa racha con su combinado, con el que no convertía desde su gol de penal ante Ghana en Catar 2022, antes de una eliminación en cuartos.

Tras 231 partidos con Portugal, acumula ahora 145 tantos.

Cristiano se unió a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Mohamed Salah y Luis Díaz, ya con gol en Norteamérica-2026.

Messi suma cinco goles en dos partidos, y es en este momento el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 anotaciones.

Mbappé y Haaland, dos de los futbolistas del momento, han tenido también un comienzo espectacular: cuatro goles y clasificación para la segunda fase del torneo norteamericano.

Ronaldo convirtió este martes, primero, al minuto 6.

Luego, al minuto 17’, tras un tiro libre, fue determinante para la segunda conversión de su equipo. Engañó a los rivales con cobrar, pero el disparo lo ejecutó, efectivamente, Nuno Mendes.

Después, al 39’, y tras una salida rápida de su equipo, Cristiano venció otra vez al portero Abduvohid Nematov tras un remate a la esquina de su palo derecho. Fue el gol 975 de su carrera deportiva y se acerca a los 1.000.

Preguntas y respuestas

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?
Cristiano Ronaldo llegó a 975 goles oficiales tras su doblete frente a Uzbekistán y quedó a 25 anotaciones de alcanzar la histórica marca de 1.000.
¿Quién es el jugador con más Mundiales jugados en la historia?
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa son los únicos futbolistas en la historia que han disputado seis ediciones de la Copa del Mundo. Sin embargo, Ronaldo es el único que ha marcado gol en las seis ediciones.
¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000?
Tras marcar dos goles frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo sumó 975 goles en su carrera profesional. Actualmente, le faltan exactamente 25 goles para convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Portugal
Mundiales de fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Goles
Mundial 2026
Mundial
mundiales
Futbolistas
Portugal
Cristiano Ronaldo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos