“Tenemos confianza total en México”: Gianni Infantino, presidente de la Fifa, respaldó al país anfitrión del Mundial a pesar de violencia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo el martes estar “muy tranquilo” con México como una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, luego de que el país enfrentara una ola de violencia por la muerte de su mayor capo del narcotráfico.
Decenas de muertos, vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror paralizaron buena parte del país el domingo tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.