El Mundial de las figuras: estos son los futbolistas que baten toda clase de récords en Norteamérica 2026

Los grandes escenarios en el fútbol exigen que los mejores jugadores sean quienes aparezcan allí. Y el Mundial de Norteamérica 2026 no le ha quedado grande a la mayoría de las estrellas de la actualidad. Muchos de ellos se acostumbraron a liderar a sus clubes y marcar diferencia cada fin de semana en las grandes ligas, y ahora ratifican su capacidad en el torneo más prestigioso de la disciplina. Algunos destacan más que otros, entendiendo que este deporte tiene varias facetas como ataque, defensa o hay quienes se encargan del buen manejo y equilibrio; empero, en este artículo se hablará de los encargados de liderar las estadísticas que le dan vida al espectáculo futbolero: goles y asistencias. Estas son las cinco grandes figuras que no defraudan en Norteamérica 2026, haciendo valer su reputación dentro del rectángulo verde.

De otro planeta: Lionel Messi

La Selección de Argentina se divierte en el inicio de la Copa del Mundo con su capitán a la cabeza, Lionel Messi. El histórico canterano del F.C. Barcelona sigue marcando diferencia a sus 39 años, los cuales cumplió justo ayer. “La Pulga”, que disputa su sexto Mundial, dejó claro que está en un estado de forma más que óptimo y que mantiene el nivel de hace cuatro años cuando fue campeón en Catar. El astro argentino es el anotador de los cinco goles de la Albiceleste en el torneo: tres contra Argelia y dos ante Austria. Lleva dos goles desde afuera del área y tres dentro de esta, todos con el pincel que firma sus mayores obras de arte: la pierna izquierda. Messi es el líder de la tabla de goleo del Mundial 2026, pero también domina la estadística a nivel histórico con 18 tantos.

La disciplina no caduca en CR7

La contraparte de toda la vida de Lionel Messi es Cristiano Ronaldo. “El Bicho”, quien fue criticado en la primera fecha por no tener una actuación destacada ante República Democrática del Congo, logró dar un golpe sobre la mesa en la segunda salida en Houston contra Uzbekistán. CR7, que a sus 41 años logró ser convocado por Roberto Martínez para su sexta Copa del Mundo, calmó las aguas con un doblete ante el equipo asiático y le recordó al mundo que volvió con la frase “I’m Back”. El cinco veces ganador del Balón de Oro y campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal, confirmó que está en un buen momento: viene de ganar la Liga de Arabia con Al-Nassr y con sus goles ante los uzbekos se convirtió en el único en convertir en seis mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Kilyan, el fenómeno francés

Con casi una década en la élite, pareciera que Kylian Mbappé es un veterano por sus marcas que rozan lo insólito. “Kiky” logró el pasado lunes 22 de junio un pleno de 16 partidos y 16 goles en la Copa del Mundo. Mbappé ya sabe lo que es ganar el prestigioso torneo. Lo hizo con tan solo 19 años en el Mundial de Rusia 2018, siendo parte del tridente ofensivo que componía junto a Antoine Griezmann y Olivier Giroud. En 2022, ya con más años en la mochila y madurez, llevó a su equipo nuevamente a la final del torneo ante Argentina; sin embargo, cayó en los penales tras marcar un triplete en el partido, quizá una de las veces que el fútbol fue más injusto con un jugador. Ahora en Norteamérica y tras dos temporadas bajo la exigencia del Real Madrid, se nota su experiencia y con más vocación de líder. Lleva cuatro goles en dos partidos disputado, siendo la bandera del equipo francés. Como le dijo a este medio el exdirector técnico y hoy comentarista antioqueño Juan José Pélaez, “la experiencia combinada con juventud y talento te da fenómenos como los que vemos en la Copa del Mundo”.

Haaland, el androide noruego

En su primera participación en un Mundial de mayores, el delantero noruego, Erling Braut Haaland, no defrauda. “El Androide” del Manchester City despliega en los campos de Norteamérica toda su capacidad goleadora, marcándole dos goles a Irak en la primera fecha y 2 a Senegal el pasado lunes. Haaland ya sabe lo que es ser goleador de un Mundial: lo consiguió en 2019 cuando se hizo con la Bota de Oro en la Copa del Mundo sub-20. De ese torneo, el partido contra Honduras, en el que marcó 8 tantos, quedó en la memoria de los futboleros.

Yamal y Vini dominan las bandas