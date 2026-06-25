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Video | La locura se adueñó de los festejos en Bosnia y Sudáfrica tras la victoria de sus selecciones en el Mundial

Bosnia y Sudáfrica parecían eliminados hasta las victorias conseguidas el miércoles 24 de junio. Las calles de Sarajevo y Pretoria celebraron que sus selecciones ganaron y siguen con vida en la Copa del Mundo.

  • En Sarajevo, Bosnia, celebraron hasta la madrugada. FOTO: Captura
    En Sarajevo, Bosnia, celebraron hasta la madrugada. FOTO: Captura
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Si algo hay en Los Balcanes y en África es pasión por lo que hacen, sienten e identifican. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica ganaron sus primeros partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Catar (3-1) y Corea del Sur (1-0), respectivamente, recobrando así la oportunidad de seguir en el máximo torneo de selecciones tras dos juegos iniciales en los cuales solo consiguieron un empate.

Bosnia, que fue superado por Suiza en la segunda fecha en el partido que cayeron 4-1 y expulsaron a su defensor, Tarik Muharemovic. En el primer partido ante Canadá, si bien logró el empate por 1-1, se notó ampliamente superado por el conjunto norteamericano, lo que apagó las esperanzas que despertó el haber eliminado en el repechaje europeo a Italia por penales. Pero los bosnios tenían una buena oportunidad ante Catar de enderezar el camino y no la desaprovecharon.

De la mano de Edin Dzeko, los balcánicos se impusieron por 3-1 a los cataríes en un partido que casi se les complica a los dirigidos por Sergej Barbarez. Los goles de Karim Alajbegovic, Enrich Mahmich y el gol en contra de Mahmud Abunada desataron la locura en Sarajevo, ciudad que no durmió festejando el triunfo de su seleccionado, que con 4 puntos se posiciona como uno de los ocho mejores terceros. Así se vivió la noche en la capital de Bosnia:

“Sabíamos con certeza que este partido sería crucial. Desde antes del inicio del Mundial teníamos en mente la posibilidad de ser uno de los 8 mejores terceros. Hemos conseguido lo que queríamos”, afirmó Edin Dzeko, capitán de Bosnia a ESPN.

Los Bafana Bafana hacen historia

La Selección de Sudáfrica llegó al Mundial para dar el kickoff inicial ante México el pasado 11 de junio. En territorio sudafricano estaban los únicos creyentes de esta selección, a la cual la mayoría de futboleros la tenían como última en el Grupo A, ya que se enfrentaba a equipos de más renombre como México, Corea del Sur y República Checa. A pesar de ser el equipo más irregular del grupo, logró una sorpresiva victoria ante Corea del Sur en la última fecha con gol de Thapelo Maseko.

Ante el triunfo de los Bafana Bafana, las calles de Pretoria y Johannesburgo festejaron en la madrugada del país africano por el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Sudáfrica, que basa su equipo en jugadores del fútbol local, la mayoría del Mamelodi Sundowns y el Orlando Pirates, logró la victoria más importante de su historia y así se festejó en este país:

Sudáfrica jugará ante Canadá el próximo domingo 28 de junio, dando así inicio al primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial.

Lea también: Sudáfrica dio la sorpresa en el Mundial: venció a Corea en Monterrey y superó, por primera vez, la fase de grupos

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