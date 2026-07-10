Será “realmente especial enfrentarse a Inglaterra”: Haaland habló antes del partidazo de cuartos de final

El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció que será “realmente especial” enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.
“Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, admitió uno de los mejores delanteros del torneo.
Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi y Kylian Mbappé, Haaland insistió en que lo estaba “disfrutando mucho”.
Noruega, antes de Erling, convirtió siete goles en Copas del Mundo entre 1938, 1994 y 1998.
“En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos”, respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes de una sesión de entrenamiento de la selección noruega en el centro de entrenamiento del Inter Miami.