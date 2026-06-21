España goleó a Arabia Saudita en el Mundial de Norteamérica y es líder del Grupo H

En el primer tiempo, España vence 4-0 a Arabia Saudita en su segunda salida del Mundial de Norteamérica, firmando así su primer triunfo, parcialmente, a la espera de disputar el segundo tiempo.

Los goles del cuadro ibérico han sido obra de Lamine Yamal a los 10, tras un centro cruzado para llegar por un costado del arco y mandar el balón al fondo.

Luego, Mikel Oyarzabal marcó doblete, a los 21 y 24 minutos, aprovechando su velocidad, potencia y buena ubicación.

En el arranque del segundo tiempo, tras una acción de Marc Cucurella, el árabe Hassan Tambakti marcó un autogol, y fue el cuarto para España.

Con esta victoria, España pasa a ser líder del Grupo H con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate, ya que en su primera salida terminó 0-0 contra Cabo Verde.

El otro duelo de este grupo lo disputarán a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, Uruguay y Cabo Verde; ese juego se podrá ver en el país a través de RCN y Directv con DGO y DAZN.