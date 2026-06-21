Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Curazao y Eloy Room celebraron con los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, todo fue fiesta en el camerino

Tras celebrar con Países Bajos la goleada ante Suecia, los monarcas viajaron a Kansas para acompañar al equipo de la isla.

  • Los monarcas Guillermo Alejandro y Máxima llegaron al partido de Curazao y acompañaron al equipo en el duelo ante Ecuador. FOTO: Tomada de video.
    Los monarcas Guillermo Alejandro y Máxima llegaron al partido de Curazao y acompañaron al equipo en el duelo ante Ecuador. FOTO: Tomada de video.
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, se sumaron a la fiesta de los jugadores de Curazao tras el histórico empate 0-0 ante Ecuador en Kansas City, primer punto de la isla caribeña en un Mundial de fútbol.

Guillermo Alejandro y Máxima, nacido en Argentina, comenzó el día en Houston alentando a Países Bajos en su goleada 5-1 ante Suecia.

Desde la ciudad texana se desplazaron hasta Kansas City en un vuelo de unos 1.000 kilómetros para animar a Curazao, una isla autónoma perteneciente al reino europeo.

Los monarcas cambiaron sus bufandas naranjas de la Oranje por las azules de Curazao y además se enfundaron camisetas de este color, con las que siguieron el juego desde un palco del Arrowhead Stadium.

Bajo el mando del experimentado Dick Advocaat, Curazao resistió inesperadamente la presión de Ecuador, que tenía el apoyo de prácticamente todos los 68.598 espectadores.

El arquero Eloy Room se lució con 15 atajadas, cifra récord en un Mundial, y esta isla de algo más de 160.000 habitantes se registró un punto histórico que restauró su honor tras la paliza 7-1 recibida ante Alemania.

En el vestuario, los jugadores lo celebraron con una fiesta a la que se sumaron Guillermo Alejandro y Máxima, según se observa en un vídeo difundido por la cuenta de la selección.

Tras ingresar al vestuario, los monarcas felicitaron primero a Advocaat y, con la música prendida, se dejaron llevar por la euforia con varios bailes junto a los futbolistas.

“Ellos estaban tan contentos, yo estoy orgulloso, tuve muchas felicitaciones de ellos. Incluso bailamos con la música. Ese es nuestro ambiente. Bailamos mucho. Les vi haciendo varios bailes”, relató Room ante la prensa.

El empate permite a Curazao soñar incluso con la clasificación a los dieciseisavos de final si es capaz de dar un paso más y vencer a Costa de Marfil en la tercera y última fecha del Grupo E.

“Al principio, para ser sincero, nunca pensé que podríamos sacar el resultado, pero como se fue desarrollando el juego, no sé, el portero hizo magia y conseguimos el punto”, declaró Miguel Faria, contable de 25 años que viajó desde Curazao.

“Fue algo inimaginable y acabamos de hacer mucha historia aquí, mucha historia aquí en Kansas”, agregó Faria compartiendo el orgullo a la salida del estadio de cientos de aficionados curazoleños como Gino Genaro.

“Ahora todo el mundo sabe dónde es Curazao”, se felicitó este profesor.

Preguntas y respuestas:

¿Quién es Eloy Room?
Eloy Room es el arquero y capitán de la selección de Curazao. Ha sido una de las principales figuras del equipo durante el proceso que llevó al país a disputar el Mundial 2026.
¿Por qué los reyes de Países Bajos apoyan a Curazao?
Porque Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos como país autónomo, manteniendo vínculos políticos, culturales e históricos con la nación europea.

¿Qué resultado consiguió Curazao ante Ecuador?
Curazao empató 0-0 frente a Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026, un resultado considerado histórico para la selección caribeña.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Países Bajos
Estados Unidos
Curazao
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos