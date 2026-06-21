Curazao y Eloy Room celebraron con los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, todo fue fiesta en el camerino

Los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, se sumaron a la fiesta de los jugadores de Curazao tras el histórico empate 0-0 ante Ecuador en Kansas City, primer punto de la isla caribeña en un Mundial de fútbol.
Guillermo Alejandro y Máxima, nacido en Argentina, comenzó el día en Houston alentando a Países Bajos en su goleada 5-1 ante Suecia.
Desde la ciudad texana se desplazaron hasta Kansas City en un vuelo de unos 1.000 kilómetros para animar a Curazao, una isla autónoma perteneciente al reino europeo.
Los monarcas cambiaron sus bufandas naranjas de la Oranje por las azules de Curazao y además se enfundaron camisetas de este color, con las que siguieron el juego desde un palco del Arrowhead Stadium.