¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que se convierte en la nueva primera dama de Colombia

Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto, Ana Lucía Pineda asume el rol de primera dama del país.
Aunque durante buena parte de su vida pública mantuvo un perfil discreto, en los últimos meses se convirtió en una de las figuras más visibles de la campaña presidencial, acompañando al hoy mandatario en recorridos regionales, encuentros ciudadanos y actividades con diferentes sectores sociales.
Su llegada a la Casa de Nariño marca el inicio de una etapa en la que espera liderar una agenda enfocada en mujeres, infancia y adultos mayores.