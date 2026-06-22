Néstor Lorenzo lanza advertencia antes del duelo contra Congo en Guadalajara: “Colombia no renunciará a su estilo”

Antes del duelo frente a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Mundial de 2026, Néstor Lorenzo dejó claro que la Selección Colombia no piensa renunciar a su identidad, aunque reconoció las virtudes del rival africano y la necesidad de hacer ajustes puntuales para neutralizar sus fortalezas. El seleccionador colombiano explicó que el análisis previo del conjunto congoleño tuvo que ser replanteado después de sus recientes presentaciones ante Dinamarca y Portugal, en las que mostró variantes tácticas y una propuesta diferente a la esperada. “Lo que teníamos estudiado de Congo había variado bastante. Tiene dos delanteros importantes y debemos evitar las transiciones. Hay que mantener nuestro estilo”, afirmó el entrenador, quien insistió en la necesidad de ser más efectivos en ataque y cuidar los detalles defensivos.

Colombia, con capacidad de adaptación

Lorenzo destacó una de las principales fortalezas de su equipo: la versatilidad. Según explicó, el grupo ha sabido responder ante rivales con diferentes esquemas y estilos de juego, manteniendo una base de funcionamiento que le ha permitido sacar adelante los partidos. “Nos vamos acomodando con los mismos”, señaló el técnico, quien aseguró que el equipo cuenta con una estructura ofensiva definida, pero también con herramientas para adaptarse a las exigencias que imponga cada adversario. Le puede interesar: ¿Va mal en la polla? Acá le tenemos el pronóstico de la IA para Colombia vs. Congo en Guadalajara En ese sentido, descartó modificaciones específicas para contrarrestar el juego aéreo de los africanos y reiteró que Colombia seguirá siendo fiel a su propuesta. “Hasta ahora no nos han lastimado con pelotas aéreas. No vamos a poner gente alta solamente para evitar la pelota parada, seguiremos siendo fieles a lo nuestro”, explicó.

La versatilidad de Luis Díaz y las dudas en la formación

Uno de los nombres que volvió a ser protagonista fue el de Luis Díaz. Lorenzo aseguró que la posición inicial del extremo guajiro es secundaria, siempre y cuando tenga libertad para aparecer en diferentes sectores del frente de ataque. “No importa dónde inicie, sino cómo termina las jugadas. En el gol de Daniel Muñoz, ‘Lucho’ hizo la asistencia y en su anotación terminó por el centro. Luis Díaz está siendo un delantero completo”, destacó. Lea más: Colombia y su historia con África: un duelo que vuelve a escena ante Congo Respecto a la posible vuelta de Richard Ríos al once titular, el entrenador dejó abierta la competencia con Gustavo Puerta y aseguró que las decisiones se toman con base en las características individuales y las necesidades de cada partido. “Siempre estamos con algunas dudas porque el equipo está en un alto nivel”, manifestó.

El crecimiento de África y las pausas de hidratación

El estratega argentino también se refirió al alto número de goles que se ha visto en el Mundial, un fenómeno que atribuyó a la calidad técnica de los participantes y al crecimiento competitivo de selecciones asiáticas y africanas. “Los equipos de Asia y África han crecido mucho. No es extraño lo que está pasando. El espectáculo está siendo bueno”, comentó. Vea además: Él es Maurizio Mariani, el árbitro italiano de Colombia vs. RD Congo que le trae un mal recuerdo a Luis Díaz Además, consideró que las pausas de hidratación se han convertido en una herramienta táctica importante, ya que permiten corregir aspectos del juego sobre la marcha. “Para los técnicos es bueno, pero al final son cuatro tiempos distintos. Después de las pausas se corrigen cosas y los partidos cambian”, indicó.

El respaldo de la afición y la ilusión mundialista

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