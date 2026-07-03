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Video | Así se celebró en el mundo el gol de Cristiano Ronaldo ante Croacia

El gol de Cristiano Ronaldo se celebró alrededor del mundo por niños, niñas, hombres y mujeres, tanto jóvenes como adultos; mire aquí el vídeo que reúne las mejores reacciones.

  • Crisitiano Ronaldo suma 11 goles en Copas del Mundo. FOTO:X Cristiano
    Crisitiano Ronaldo suma 11 goles en Copas del Mundo. FOTO: X Cristiano
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Pocos futbolistas en toda la historia cuentan con el impacto social que genera Cristiano Ronaldo. “El Bicho” genera idolatría en todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los mayores. El astro portugués representa la capacidad de un ser humano que con esfuerzo y disciplina consigue llegar a lo más alto de su profesión.

Cristiano Ronaldo, que el pasado jueves 2 de julio sumó su gol número 976 y se acerca cada vez más a los 1.000 tantos como futbolista profesional, despertó emociones en todo el globo terráqueo al convertir el gol desde los 11 pasos ante Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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En redes sociales circula un vídeo con distintas reacciones de niños, niñas, hombres y mujeres de todas las edades festejando con locura y mucha pasión el gol de “El Comandante”. Aquí el video:

El fenómeno portugués se juega su última carta para quedar campeón del mundo en su sexta participación en la máxima cita orbital. También rompió su mala racha en duelos mata-mata del torneo con el tanto anotado frente a los balcánicos. El próximo partido de Portugal será el lunes 6 de julio contra España en Dallas por los cuartos de final del Mundial.

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