Cómo evitar la anemia, la enfermedad que afecta al 15 % de las mujeres en edad fértil en Colombia

La anemia continúa siendo uno de los problemas de salud pública más frecuentes entre las mujeres colombianas en edad fértil. De acuerdo con la Guía para la Prevención de la Anemia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cerca del 15% de esta población presenta la enfermedad, una condición que suele pasar desapercibida porque sus síntomas pueden confundirse con el cansancio propio de la rutina diaria.
Los especialistas advierten que uno de los factores que más contribuye a la disminución de las reservas de hierro es el ciclo menstrual, especialmente cuando se presentan sangrados abundantes o prolongados. Esta pérdida mensual de hierro, sumada a otros factores como una alimentación deficiente o ciertas enfermedades, puede provocar una reducción progresiva de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre.
Según el doctor Felipe Posada Arenas, médico especialista en Anestesiología y Reanimación de Mentoring Medic, más de la mitad de los casos de anemia en mujeres en edad reproductiva están relacionados con la deficiencia de hierro. Sin embargo, explica que es frecuente que esta condición tenga varias causas al mismo tiempo.