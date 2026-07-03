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Cómo evitar la anemia, la enfermedad que afecta al 15 % de las mujeres en edad fértil en Colombia

El cansancio constante, la falta de concentración y la debilidad suelen normalizarse, pero podrían ser señales de alerta.

  • Especialistas advierten que la anemia en mujeres en edad fértil puede pasar desapercibida durante años debido a síntomas leves como fatiga y palidez. FOTO: Freepik.
    Especialistas advierten que la anemia en mujeres en edad fértil puede pasar desapercibida durante años debido a síntomas leves como fatiga y palidez. FOTO: Freepik.
  • Una alimentación rica en hierro y controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir la anemia y mejorar los niveles de hemoglobina en el organismo. FOTO: Magnific.
    Una alimentación rica en hierro y controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir la anemia y mejorar los niveles de hemoglobina en el organismo. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La anemia continúa siendo uno de los problemas de salud pública más frecuentes entre las mujeres colombianas en edad fértil. De acuerdo con la Guía para la Prevención de la Anemia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cerca del 15% de esta población presenta la enfermedad, una condición que suele pasar desapercibida porque sus síntomas pueden confundirse con el cansancio propio de la rutina diaria.

Los especialistas advierten que uno de los factores que más contribuye a la disminución de las reservas de hierro es el ciclo menstrual, especialmente cuando se presentan sangrados abundantes o prolongados. Esta pérdida mensual de hierro, sumada a otros factores como una alimentación deficiente o ciertas enfermedades, puede provocar una reducción progresiva de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre.

Según el doctor Felipe Posada Arenas, médico especialista en Anestesiología y Reanimación de Mentoring Medic, más de la mitad de los casos de anemia en mujeres en edad reproductiva están relacionados con la deficiencia de hierro. Sin embargo, explica que es frecuente que esta condición tenga varias causas al mismo tiempo.

Una alimentación rica en hierro y controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir la anemia y mejorar los niveles de hemoglobina en el organismo. FOTO: Magnific.
Una alimentación rica en hierro y controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir la anemia y mejorar los niveles de hemoglobina en el organismo. FOTO: Magnific.

”Es común encontrar pacientes que, además de presentar pérdidas importantes de hierro durante la menstruación, han tenido embarazos recientes, siguen dietas muy restrictivas o padecen problemas de absorción intestinal e incluso enfermedades inflamatorias como el síndrome de ovario poliquístico (SOP)”, señaló el especialista.

Uno de los principales desafíos es que la anemia leve o moderada rara vez produce síntomas alarmantes. En cambio, suele manifestarse con señales que muchas mujeres atribuyen al estrés o al exceso de trabajo, como fatiga constante, dificultad para concentrarse, palidez, debilidad o uñas quebradizas.

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”Ese es precisamente el riesgo. Muchas mujeres llegan a consulta sintiéndose relativamente bien, pero cuando se realizan los exámenes se descubre que tienen niveles muy bajos de hemoglobina”, explica Posada.

Esta situación cobra especial importancia cuando una paciente planea someterse a una cirugía, especialmente procedimientos estéticos o reconstructivos. Operar con anemia puede aumentar el riesgo de complicaciones, ya que el organismo tiene menor capacidad para compensar la pérdida normal de sangre durante la intervención.

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De acuerdo con el especialista, una hemoglobina baja puede favorecer episodios de hipotensión, retrasar la recuperación, incrementar la fatiga posterior a la cirugía e incluso elevar el riesgo de infecciones debido a una disminución en las defensas del organismo.

¿Cómo evitar la anemia?

Los expertos recomiendan realizar una valoración médica y exámenes de sangre entre cuatro y seis semanas antes de cualquier procedimiento quirúrgico programado. Ese tiempo permite identificar oportunamente una posible anemia e iniciar tratamientos con suplementos de hierro de alta absorción que ayuden a recuperar los niveles adecuados de hemoglobina antes de la operación.

La alimentación también juega un papel fundamental en la prevención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, pescados, mariscos, legumbres, espinacas y frutos secos. Asimismo, aconseja acompañarlos con alimentos ricos en vitamina C, ya que esta favorece la absorción del mineral.

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Por el contrario, los especialistas sugieren evitar consumir café, té o grandes cantidades de calcio junto con las comidas principales, pues estos pueden dificultar la absorción del hierro.

Recuperar las reservas de este mineral no solo reduce el riesgo de complicaciones durante una cirugía, sino que también mejora el transporte de oxígeno hacia los tejidos, favorece la cicatrización, disminuye el cansancio y reduce la posibilidad de requerir transfusiones.

Para los expertos, detectar la anemia de forma temprana mediante controles médicos periódicos y mantener una alimentación equilibrada son medidas clave para proteger la salud de millones de mujeres que, muchas veces sin saberlo, conviven con esta condición silenciosa.

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