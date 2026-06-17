Daniel Muñoz: el grito mundialista del hincha que venció al destino

Daniel Muñoz, el hombre que llegó al fútbol profesional a los 21 años, muy tarde para muchos pero quizá en el momento que era indicado para él, fue el encargado de abrir este jueves 17 de junio la senda goleadora de Colombia en el Mundial de Norteamérica-2026.
El futbolista que nació 30 años, y que inició su carrera deportiva en Águilas Doradas, anotó en el encuentro de la Tricolor ante Uzbekistán, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ante la presencia de 70 mil aficionados.
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Al minuto 70, Muñoz, tras un gran centro de su gran amigo Luis Díaz, al que llevó hace año y medio a su natal Amalfi para que divirtiera con su fútbol a la gente del Nordeste antioqueño, una población bastante golpeada por los grupos al margen de la ley, empalmó el balón con su pierda derecha tras volcarse al ataque y vencer al portero Utkir Yusupov.
Fue el cuarto gol de Muñoz con la escuadra Tricolor, con la que se convirtió en el tercer lateral en la historia del país en anotar en un debut mundialista tras Francisco “El Cobo” Zuluaga mediante un tiro penal en el minuto 19 del partido contra Uruguay en el Mundial de Chile 1962; y Pablo Armero, en Brasil-2014.