Daniel Muñoz: el grito mundialista del hincha que venció al destino

Daniel Muñoz, el hombre que llegó al fútbol profesional a los 21 años, muy tarde para muchos pero quizá en el momento que era indicado para él, fue el encargado de abrir este jueves 17 de junio la senda goleadora de Colombia en el Mundial de Norteamérica-2026. El futbolista que nació 30 años, y que inició su carrera deportiva en Águilas Doradas, anotó en el encuentro de la Tricolor ante Uzbekistán, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ante la presencia de 70 mil aficionados. Lea: En vivo | Terminó el primer tiempo en el Azteca: con golazo de Daniel Muñoz, Colombia vence 1-0 a Uzbekistán en su debut en Norteamérica 2026 Al minuto 70, Muñoz, tras un gran centro de su gran amigo Luis Díaz, al que llevó hace año y medio a su natal Amalfi para que divirtiera con su fútbol a la gente del Nordeste antioqueño, una población bastante golpeada por los grupos al margen de la ley, empalmó el balón con su pierda derecha tras volcarse al ataque y vencer al portero Utkir Yusupov. Fue el cuarto gol de Muñoz con la escuadra Tricolor, con la que se convirtió en el tercer lateral en la historia del país en anotar en un debut mundialista tras Francisco “El Cobo” Zuluaga mediante un tiro penal en el minuto 19 del partido contra Uruguay en el Mundial de Chile 1962; y Pablo Armero, en Brasil-2014.

Una historia particular

La historia de Daniel Muñoz es una de las más particulares y resilientes del fútbol colombiano. Aunque se formó en las divisiones menores de Envigado y participó en el tradicional torneo Ponyfútbol, su camino hacia el profesionalismo estuvo marcado por grandes obstáculos. Cuando era adolescente, una propuesta para probar suerte en el exterior cambió el rumbo de su carrera. Sin embargo, la experiencia terminó siendo mucho más difícil de lo esperado. Según relató el propio jugador en una entrevista con EL COLOMBIANO en 2019, fue engañado por una persona que le prometió oportunidades internacionales. Durante cerca de dos años estuvo entre México, España e Italia, pero al ser menor de edad no pudo acceder a un contrato laboral formal y atravesó múltiples dificultades antes de regresar a Medellín. De vuelta en Colombia en 2015, Muñoz incluso contempló la posibilidad de retirarse del fútbol. No obstante, una nueva oportunidad apareció en Total Soccer, equipo antioqueño que actualmente ostenta el bicampeonato de la División C. Allí recuperó la confianza, volvió a demostrar sus condiciones y logró llamar la atención de Águilas Doradas. Su crecimiento fue rápido. Con el conjunto dorado debutó como profesional durante el primer semestre de 2017, iniciando una trayectoria que años después lo llevaría a convertirse en uno de los laterales más destacados del país y a dar el salto al fútbol internacional.

Un hincha que llegó a vestir los colores de su equipo Más allá de su carrera deportiva, Muñoz siempre ha mantenido una conexión especial con Atlético Nacional. El futbolista ha reconocido públicamente que su pasión por el club nació en casa, influenciado por sus padres, Germín Muñoz y Franci Mejía, quienes eran fervientes seguidores del equipo verdolaga. Antes de convertirse en jugador profesional, asistía con frecuencia al estadio Atanasio Girardot para alentar al club de sus amores. Su lugar habitual era la tribuna sur, sector tradicionalmente ocupado por la barra Los del Sur. Años después, cuando logró consolidarse como figura de Nacional, aquella misma hinchada le dedicó un cántico que rápidamente se hizo popular entre los aficionados: “Nos sentimos orgullosos, con Muñoz en Nacional, pone güevas en la cancha, lo aprendió en la popular”, una muestra del reconocimiento que ganó por su entrega y compromiso dentro del terreno de juego.

La amistad, uno de sus valores