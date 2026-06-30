Mucho juego, pocos goles: el reto de Colombia ante Ghana y el momento de Luis Díaz

Tres partidos, cinco goles y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final. A simple vista, el balance ofensivo de Colombia en el Mundial 2026 parece positivo. Sin embargo, al revisar el desarrollo de los encuentros aparece una realidad diferente: el equipo de Néstor Lorenzo está generando un volumen de ocasiones suficiente para tener una producción goleadora mucho mayor.
La Tricolor ha sido protagonista con la pelota, domina largos pasajes de los partidos y llega con frecuencia al área rival, pero su porcentaje de eficacia continúa siendo uno de los aspectos que más preocupa de cara a la fase de eliminación directa, donde un solo error frente al arco puede significar la despedida del torneo.
El comportamiento ofensivo de Colombia ha sido constante desde el inicio del campeonato. Frente a Uzbekistán encontró espacios y terminó imponiendo su calidad para ganar 3-1. Ante el Congo, el dominio fue aún más evidente: realizó 20 remates, produjo poco más de un gol esperado, pero apenas pudo romper el cero gracias a Daniel Muñoz en la recta final. Contra Portugal volvió a fabricar varias llegadas claras, aunque solo consiguió un empate. Ese patrón se repitió durante toda la fase de grupos.